貿協「中小企業數位轉型工作坊」前進嘉南　吸230家企業參加

▲外貿協會董事長黃志芳參加中小企業轉型工作坊。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

外貿協會近年積極推動企業數位化、數位優化，尤其是近期因疫情關係不少產業也藉著這個時期轉型，外貿協會董事長黃志芳指出，目前規劃「中小企業數位轉型工作坊」結合地方政府及微軟團隊共同積極協助推動中小企業數位轉型及介紹貿協各項數位服務。

貿協表示，昨(17)日再度攜手臺南市政府、嘉義市政府與嘉義市工商發展投資策進會，前進臺南與嘉義辦理分享及探討數位領航者的數位轉型策略與方法，並瞄準臺南與嘉義的主要產業分享數位轉型經驗，共吸引超過230家中小企業現場參與，場面熱烈，並透過貿協的Facebook粉絲專頁及YouTube頻道直播，讓更多有興趣瞭解的業者共同參與。

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黃志芳指出，新冠肺炎疫情改變了全球企業營運、產業供應鏈、生產與行銷方式等，2個月內全球數位轉型速度相當於過去的2年，外貿協會也在過去三年以數位轉型為目標，包括甫上線的「防疫國家館」，即是以英文平臺向全球分享臺灣防疫模式與推介臺灣優質防疫產品，並推出線上專業展、論壇、新產品發表會、視訊洽談等。

貿協所營運的臺灣經貿網也接受經濟部委託執行的7千萬經費，推出「強化數位貿易及電子商務措施」，要協助3,000家中小企業掌握數位商機。

臺灣微軟合作夥伴暨商務事業群總經理林劍福則認為，數位轉型的重點在於轉型，建議企業必須加強數位行動力、敏捷力(建構一致化數據平臺)及洞察力(賦予企業更多決策分析能力)。

貿協表示，此數位轉型領袖列車將繼續南下，下一站開往新南向國家，於6月20日針對新南向臺商的產業特性，邀請資策會、研華科技、訊連科技、集市雅等數位轉型專家，盼能點燃海外臺商企業數位轉型的引信。

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