她10歲淪「爸爸的洩慾娃」　19年後發狠復仇…趁下雨聲「活剁噁爛龍根」取命

▲女子剁掉父親GG現場。（圖／翻攝自khaosod）

記者陳亭伃／綜合報導

泰國一名29歲的女子多年來受到父親伸出魔爪性侵，長大之後出現精神方面的疾病，日前在跟朋友訴苦多年心結之後，出現了情緒失控的現象，竟跑到父親家中殺害58歲的爸爸，並將其生殖器官剁下放在旁邊，全身是血逃到街上，目前警方已經進入細節調查，並要求醫療單位替女子進行精神鑑定。

根據《Sanook》報導，29歲的波雅達（Bunyada Junjuang）自小就受到父親家暴，不僅在10歲受到親生父親卡山（Kasem Bunyachon）性侵，卡山也未讓母女倆過上好日子，一家人生活相當坎坷。日前波雅達的友人聽到她仍在為小時候受到侵犯的事情無法釋懷，雖然偶爾會探望父親，但也僅是盡到為人兒女的義務。

案發當天，波雅達持刀闖入卡山家中，往卡山的額頭和頸部猛刺，接著切下卡山的生殖器官，直接丟遺體旁邊。警方接獲報案後，立刻搜尋波雅達的蹤跡，只見她滿身是血、雙眼空洞遊盪街頭，於是將她帶回警局。

波雅達的母親表示，沒有想到女兒會做下這樣的傻事，小時候的陰影太沉重。據悉，波雅達過去曾服用藥物來治療自己的精神狀態，附近鄰居接受盤問時則表示，當天因為下大雨，所以也聽不到屋內的動靜。而波雅達犯案的兇刀則在附近商店垃圾桶中尋獲。

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