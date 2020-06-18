昂貴金龍魚讓爸爸照顧　家人傳照一看「被炸來吃了」他崩潰：我養2年...

▲男子的愛魚竟然被爸爸炸來吃。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

印尼一名男子4年前買了一條金龍魚（又稱亞洲龍魚）當作寵物飼養，後來因為體型養到太大便送回老家請爸爸幫忙照顧，沒想到近來收到家人傳照片通知，珍貴的寵物竟然被爸爸拿去下鍋炸，成為桌上菜餚讓他非常傷心。

當地媒體@solokini報導，在勿加泗市(Bekasi)工作的男子巴渝(Bayu)，4年前在雅加達東部的幹東墟(Jatinegara)市場以印尼盾80萬元（約台幣1,682元）購買這條金龍魚，然而近來崩潰發現，心愛的寵物竟然已被家人吃下肚，「我的金龍魚被父親炸了，牠在芝卡朗(Cikarang)陪伴了我2年，後來把牠送回老家，父親竟然因為懶得照顧就把魚炸了」。

巴渝表示，當初因為城市空間太小，才會把愛魚送回老家照顧，之前在照片中看到對方恢復健康的模樣還覺得十分欣慰，可是時間久了父親的照顧卻愈來愈懶散，開始不餵對方常吃的蜈蚣或蟋蟀，而是改餵壁虎，現在竟然還把魚給炸了，「我買的時候是印尼盾80萬元，現在已經漲到印尼盾200萬元（約台幣4,207元）。」

巴渝雖然傷心，但慶幸其他家人沒有跟著一起吃魚，「我已經放下這件事了，不然一想到父親吃魚的樣子就會覺得很噁心」。據了解，金龍魚因為其金黃色的外型，被認為能帶來財富與好運而成為高級觀賞魚，且是一種保留許多硬骨魚類原始特徵的物種，所以也具有古生物研究價值。

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