印中邊境「4200m荒漠」成衝突爆點！指揮官摔下河谷　傷兵高山症＋凍傷亡

▲印中邊境5月以來屢傳衝突。圖為拉達克地區（Ladakh）加勒萬河谷（Galwan valley）的衛星影像。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

印度與中國5月以來屢傳邊境衝突，雙方士兵15、16日又在喜馬拉雅山拉達克地區（Ladakh）的加勒萬河谷（Galwan Valley）鬥毆，印方證實至少20名士兵死亡，中方則尚未說明死傷狀況。據悉，衝突爆點位於海拔將近1.4萬英尺（大約4267公尺）的陡峭山脊，有人摔落河谷，也有負傷士兵在零下氣溫中捱不過高山症與凍瘡，不幸喪命。

印中邊境的緊張關係已經維持數周，15日晚間、16日凌晨局勢再度升溫，儘管雙方沒有開火，仍在鬥毆衝突中造成死傷。印度證實至少20名士兵死亡，其中17人「在對峙地點執行任務時身受重傷，又暴露在零下的氣溫與高海拔地形中」不幸喪命，且雙方都有人員傷亡，而中方目前尚未說明死傷人數。兩國軍方高層官員16日表示，正在舉行會談，試圖化解緊張局勢。

▲印度邊境部隊（BSF）在通往拉達克的公路沿線檢查站站崗。（圖／路透）



▲印度軍隊車隊17日行駛在斯里納加爾（Srinagar）前往拉達克（Ladakh）的公路之上。（圖／達志影像／美聯社）



綜合外媒報導，雙方軍隊在海拔近1.4萬英尺的陡峭山脊發生衝突，一名印度指揮官被推下河谷，部分傷兵在零下低溫與高海拔氣候的條件之下，可能因無法撐過凍傷以及高山症引發的高海拔肺水腫、高海拔腦水腫等狀況而死亡。

拉達克是印度地勢最高的高原，海拔高達9800英尺（大約3000公尺），是一片有著白雪山峰以及乾旱谷地的寒冷荒漠，冬天氣溫接近攝氏零下20度，除了河床、濕地以及一些灌溉土地周邊，鬆散砂質土壤上的植被稀疏。

▲拉達克的加勒萬河谷位於領土爭議地區，但是今年5月以來的紛爭卻是1962年以來首度掀起衝突。（圖／翻攝INH News）

這次衝突地點加勒萬河谷位於「實際控制線」（Line of Actual Control）西側，這一條邊境線總計3440公里左右，印中於沿線所宣稱的領土範圍重疊。但是，儘管此地位於邊境爭議地區，今年5月以來的紛爭卻是1962年以來首度掀起衝突。

據悉，印度2019年沿著「實際控制線」最偏僻的地區建造一條長達數百公里的道路，連接高海拔的斗拉特別奧里地（Daulat Beg Oldi）空軍基地，以利發生衝突時能夠快速移動人力與資源。印度軍事專家、退役上校阿傑舒克拉（Ajai Shukla）5月曾表示，加勒萬河谷地非常接近此路，因此成為衝突熱點。中國軍隊據傳5月也在印度視為領土的地方架設帳篷、挖掘壕溝，並將重型軍備推進好幾公里。

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