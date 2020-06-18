晶華通過配發逾10元現金股利　潘思亮：郵輪型渡假搶攻國旅商機

▲晶華國際酒店董事長潘思亮。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

晶華國際酒店今（18）日舉行股東常會，由董事長潘思亮親自主持，通過發放每股逾10元的現金股利；為因應疫情衝擊，台北晶華酒店營運最快明年才能恢復正常，搭著振興三倍券的政策順風車，將在暑假推出全新的郵輪渡假方案，全力搶攻國民旅遊商機。

晶華股東會今天通過自救方案，董監事將不領取2019年酬勞，潘思亮於致詞時表示，台灣因疫情控制得當，國旅市場恢復還不錯，集團旗下台北以外的外縣市據點，住房率與餐飲表現，可望恢復與去年同期相當的水準。

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潘思亮指出，防疫邊境控管衝擊國內都會型的國際飯店，六月國旅即使慢慢恢復中，台北市觀光飯店平均住房率仍只有二成左右，營運仍是斷崖式的衰退，即使拚命爭取國旅客源仍屬有限，預估最快要到明年才能恢復正常。

針對即將來臨的暑假解封旺季，潘思亮表示，台北晶華酒店將藉助過去參與郵輪營運的經驗，推出全新郵輪型渡假方案，搭配振興三倍券的優惠方案搶市，產品設計將鎖定消費者的吃喝遊樂購，快速轉型為城市休閒飯店，搶攻國旅商機。

晶華國際酒店在短、中期資金無虞的狀況之下，股東會通過2019年第3、4季的盈餘分配案，每股將發放現金股利3.9206元，連同第1、2季已分配的6.1248元，2019年總計每股現金股利為10.0454元，但低於去年同期股利約1元，主要因美元及日圓貶值致特別盈餘公積可分配盈餘減少。

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