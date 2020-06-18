遭青瓦台狠批無禮！女帝金與正嚇傻「沉默不語」...黨媒：忍耐已超越極限

▲金與正遭南韓痛批「無禮粗莽」，至今仍未正式回應。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）勞動黨第一副部長金與正連日來的舉動，讓南韓青瓦台17日忍不住批評「無禮粗莽」、「缺乏常識」，總統文在寅也在午餐宴上表明「超失望」；被南韓這麼一罵，今（18）日金與正等北韓高層在官媒談話上似乎收斂不少，隔一晚還是沉默不語，未表示任何回應，不過黨媒《勞動新聞》卻仍言詞犀利，向南韓聲稱，「只不過是報復性措施的開始。」

《勞動新聞》18日發表一篇「展現最徹底、最缺乏慈悲心的懲罰」為題的社論，表示韓聯辦毀滅性的爆炸只是所有報復措施的開始，緊接而來的舉措保證會超過敵人（指南韓）的想像，「我軍自制力早已超過極限，我們會嚴正看待軍方所發表的具體軍事行動計劃」，該軍事計畫指的是重新駐軍開城、金剛山等軍事緩衝區、重啟哨所、重啟西海（黃海）軍事演習、對南韓施放傳單等。

《勞動新聞》將脫北團體空飄傳單視為宣戰書，「到底是誰將信任與承諾棄如敝履？如今還想將所有事態的責任轉嫁給我們、汙衊我們，真是桀傲不遜！如此卑鄙又懦弱（指南韓），我們認為已毫無對桌談論北南關係的價值，雙方也不再需要交流的空間。」

▲北韓官媒仍持續扇動人民反南韓的高亢情緒。（圖／路透社）

《勞動新聞》報導了當地居民對於炸毀韓聯辦的看法，「本該消失的東西，如今真的毀滅，真是痛快」、「（韓聯辦）就像得了3年的食滯，現在終於痊癒了」

而對於向南韓空飄傳單，《勞動新聞》也指出，「若真的開放前線，我們已做好萬全的準備，朝著住滿人渣的南朝鮮施放傳單。不管是誰，都躍躍欲試呢！」

南韓《韓聯社》分析，雖然北韓官媒、黨媒已停止重砲抨擊文在寅等南韓當局，但卻還是不斷扇動人民「反南韓」的情緒。

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