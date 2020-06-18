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捷克議長訪台團爆滿！數名「企業代表+議員」隨行　超過專機可容納名額

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▲▼捷克參議院長維特齊（Miloš Vystrčil）可望9月初訪台。（圖／翻攝自維特齊臉書）

▲捷克參議院長維特齊（Miloš Vystrčil）將率團訪台。（圖／翻攝自維特齊臉書）

文／中央社記者林育立柏林17日專電

捷克參議院議長維特齊應立法院長游錫堃邀請，將在8月30日至9月5日率團訪台。他今天與駐捷克代表柯良叡會談後表示，報名訪團的人數超過專機可容納的名額，屆時可望有多位議員和企業代表隨行。

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）今天早上在參議院正式接見台灣駐捷克代表柯良叡，討論訪台行程，從參院公布的照片可見兩人和幕僚圍坐圓桌討論，參院並特地在桌上擺設捷克和中華民國的國旗。

捷克新聞社（ČTK）報導，維特齊在會談後表示，許多人主動報名想加入訪台代表團，人數超過專機可容納的名額，他只好被迫篩選。參議院的興趣也很高，目前看來有7名參議員打算隨行。

維特齊預期，代表團將有來自學術和企業界的成員，後者主要是新創公司、本來就與台灣有往來的企業及非製造業。參議院正與捷克各政府部會協調訪台行程，希望能推動捷克與台灣在經濟、科技與文化的合作。

稍早捷克媒體才傳出捷克大企業怕惹惱中國，不願派人隨維特齊訪台，維特齊今天沒有透露是否有大企業代表隨行。

維特齊是在上週宣布將在8月30日至9月5日率團出訪台灣。按照捷克憲法，參議院議長的位階僅次於總統，如果順利成行將是歷年訪台最高層級的捷克官員。

維特齊出訪台灣的計畫在捷克政壇引起廣泛討論。總統齊曼（Miloš Zeman）、總理巴比斯（Andrej Babiš）、外長派提賽克（Tomáš Petříček）怕影響對中關係全都表示「不建議」，中國駐捷克大使館則表達強烈不滿和反對。

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