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中印邊界火爆衝突155年　「一條線的複雜恩怨」竟無解答…懶人包一次看！

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▲▼中印,克什米爾邊境地區。印度邊境部隊（BSF）在通往拉達克的公路沿線檢查站站崗。（圖／路透）

▲中印邊界狀況模糊。（圖／路透。下同）

記者陳亭伃／整理報導

中國與印度間的邊境衝突，自1975年之後，首次爆發大規模死傷，6月15～16日凌晨，兩方在拉達克地區（Ladakh）的暴力對峙造成印度20名士兵喪命，中方也傳出43人傷亡。如今中印複雜的邊界問題再度浮現，印度外交部也將矛頭指向中國，認為是北京試圖改變現狀，才導致衝突發生；中方則指指印方一線部隊擅闖實控線挑釁。

回顧中印邊境問題，自1834年開始浮現，1914年的「麥克馬洪線」劃定後，讓兩國矛盾增加，中間雖經歷1959年中印建交，出現關係蜜月期，但仍無法在邊境界線劃分上達成共識，分別在幾個時期出現關係緊繃時刻，《ETtoday新聞雲》國際中心帶您了解。

傳統邊界線模糊了兩國共識

中印在最初存在一條傳統邊界線，東段沿喜馬拉雅山南麓與布拉馬普特拉河北岸平原交界線而行，中段大體沿喜馬拉雅山分水嶺走向。1865年印度測量局官員曾繪製一條「詹森線」將三萬平方公里的土地私自劃給英屬印度，且並未知會中國政府。

直到1914年，西藏地方與英屬印度劃定「麥克馬洪線」將面積達9萬多平方公里的藏南地區劃歸英屬印度，卻未料歷屆中國政府不承認。1950年中印建交，進入蜜月期，印方提出「中印親兄弟」，但雙方卻在中國進入西藏後開始產生矛盾，印度也不斷越過中印傳統習慣線。

一條線劃清了關係「惡化」的開始

1959年，中國在西藏進行管轄，讓中印關係惡化，1960年兩國為「領土爭議」，時任中國總理周恩來與印度總理尼赫魯曾在新德里會談，卻未取得共識，僅提到「實際控制線」的概念，但雙方認知卻不同。

1962年中印邊境戰爭終於爆發，兩國關係僵化，印度也站在蘇聯陣營，中國則與巴基斯坦關係密切，縱使冷戰結束雙方恢復友好，但印度軍方內部仍將中國假想為心頭之患，1987年雙方曾在邊境發生衝突，差點開戰。

直至1975年，印軍在邊境巡邏隊有4名官兵死亡，印方認為是受到解放軍越境攻擊，中國則回應是防衛行動，指控印軍先穿越實際控制線，侵入沒有爭議的中國領土。

▲▼ 中印邊境,拉達克地區（Ladakh）加勒萬河谷（Galwan valley）衛星影像。（圖／路透）

▲2020年6月發生衝突之地。

中國的勉強退讓

2003年印度總理瓦傑怕伊進行訪中，兩國終於得到改善，雙方首次議定疆界並簽署條約，中方的西藏邊境段得到印度承認，西藏屬於中國一事得到解決，另外開始解決東西段邊界問題。2005年雙方簽署《解決中印邊界問題政治指導原則的協定》、2006年打開古代絲綢之路路線，增加雙邊貿易。

和平總是來去的很快

2013年解放軍在中印西段邊界實控線附近斗拉特別奧里東南部30公里處建造營地，印軍隨即在中國軍隊營地300公尺外建立印軍營地，雙方磋商3星期，被稱為「2013年斗拉特別奧里地事件」；2014年，印度提出「一個印度」政策，呼籲中方最好盡快承認印方國界。

模糊的地帶，不同的認知

2017年6月18日～8月28日中印軍隊在洞朗地區對峙71天。在3年後，2020年6月16日中印在達拉克萬河古爆發軍事衝突，造成雙邊人員傷亡。衝突一爆發，牽扯不僅中印關係發展，而美國的涉略也可能造成局勢的改變。

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