金與正炸兩韓聯辦「朝鮮局勢正式崩解」　分析師無助：北韓狀態已沒人了解！

▲金與正下令炸毀兩韓聯辦，象徵朝鮮局勢倒退。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

北韓政府16日突襲開城工業區的兩韓聯合辦公室，整棟建築在33秒內瞬間夷為平地，這樣的舉動將原本象徵和平進程的意義，轉化為「半島危機升溫」。對此外媒《CNBC》就分析，如今的朝鮮局勢已經無法預測，穩定度也崩潰，在金正恩消失20天重回公開場合後，北韓整體局勢已經無法被世界了解。

根據《CNBC》報導，北韓日前先是切斷對南韓的聯繫，接著爆破了兩韓聯合辦事處，布魯金斯學會（Brookings Institution）資深研究員鄭柏（Jung Pak）就表示，朝鮮半島局勢已經進入到最動盪的狀態，且已經沒有人可以捉摸平壤最近行為的動機為何。過去北韓勞動部第一副部長金與正曾砲轟，脫北者藉機在邊境空投反北韓傳單，讓人相當動怒，預計將會有一波報復行動，未料短短3天內即兌現。

分析師指出，在兩韓聯辦遭到摧毀之後，南北韓局勢緊繃加劇且沒有退入，過去自六方會談開始，到川金三會皆未有下文，甚至美國方面制裁也沒有減輕，讓北韓相當不滿。在金與正大動作宣洩之後，南韓青瓦台更是憤怒回擊：「無理、缺乏常識的行為」。

專家表示，如今的朝鮮半島正在後退，北韓更多的對抗行動，訴說著不耐煩、挑釁，對於南韓跟美國的忍受已經到達極限。根據《韓聯社》報導分析，北韓炸毀兩韓聯辦，形同南北韓關係退回20年前尚未簽署《南北共同宣言》時，甚至狀況更加嚴峻。

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