川普下令延長經濟制裁1年！金與正動作頻頻...美再定調北韓為「異常威脅」

▲川普下令繼續延長北韓經濟制裁。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

北韓自領導人金正恩傳出病危說後，儘管他已親自現身闢謠，但胞妹金與正彷彿就此手擁大權，數度以勞動黨第一副部長之名對南韓嗆聲，甚至在16日無預警炸毀開城工業區內的兩韓聯絡辦公室，讓南北韓關係瞬間降至冰點。對此，美國總統川普17日決定，將北韓的經濟制裁繼續延長1年，同時再次將北韓定調為，「異常且非比尋常的威脅」。

根據《韓聯社》報導，川普17日向國會遞送例行通知並寫道，將延長第13466號、第13551號、第13570號、第13687號、第13722號以及第13810號等6項針對制裁北韓的行政命令之效期。事實上，根據美國國家非常措施法（NEA）規定，美國總統必須每年向國會遞交例行通知，才可延長相關行政命令時效。

雖然川普下令延長北韓制裁的行政命令是一年一度的例行動作，但時機敏感，北韓近日動作頻頻，不但炸毀開城工業區的兩韓聯絡辦公室，更揚言要在金剛山觀光區、開城工業區、非武裝地帶內的監視哨所等地部署軍隊，也讓韓美朝的關係再度陷入緊張。

行政命令第13466號於2008年6月26日首次實施，此後每年6月下旬都會進行延長手續。川普上任後已是第4次延長該行政命令。

美國國務部發言人針對北韓炸毀兩韓聯辦一事表示，「美國完全支持南韓對於兩韓關係的努力，並要求北韓不要再做出對此產生反作用的行為。」

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