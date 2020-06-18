14歲小姊妹共躺吊床休息　磚頭柱子秒塌雙雙遭壓死

記者黃翊婷／綜合報導

美國俄亥俄州14歲少女斯考14日晚間和妹妹一起躺在後院的吊床休息，沒想到磚造的柱子突然倒塌，兩人被壓住受困，送醫急救數小時仍宣告不治。校方得知這個消息感到相當遺憾，後續將協助輔導其他學生和家長，並在校園裡舉辦一場非正式的追悼會，開放師生為這兩名來不及長大的女孩哀悼。

根據《FOX8》報導，俄亥俄州克利夫蘭高地（Cleveland Heights）警方14日晚間7時45分接獲通報，報案人表示有兩名少女被困在倒塌的磚柱殘骸中，於是連同當地消防隊一起前往救援，但兩人獲救後送往醫院急救數小時，仍因傷重宣告不治。

警方表示，死者是14歲的斯考（Scout Scaravilli）和12歲的查斯（Chasey Scaravilli），兩人為親姊妹，就讀同一所女校，當時她們在家中後院的吊床休息，沒想到磚柱突然傾倒，因為來不及逃開，而被磚頭堆壓死。

姊妹倆就讀的學校得知此事，師生們都感到很難過，校方不僅協助提供事後輔導，也在校園內舉辦一場非正式的哀悼會。校長比塞爾（Fran Bisselle）在一份聲明中表示，「我們會為女孩及其家人祈禱。」至於詳細的死因以及事發過程，當地警方仍在調查當中。