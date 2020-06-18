統一超下半年「邊走邊看」　羅智先：照原計畫展店「總店數挑戰萬家大關」

▲因應新冠肺炎疫情，統一超商董事長羅智先（圖左）表示，全世界都希望疫情「Flatten」（平緩），台灣這邊也是一樣，下半年營運只能邊走邊看。(圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情期間，加深人們對超商的依賴，統一超商董事長羅智先表示，天災何時結束要問老天爺，統一超下半年營運只能邊走邊看，後疫情時代是很折騰人的，不過統一超商仍將按照原訂計劃展店，今年海內外總店舖數將挑戰萬家大關。

防疫期間，當蔡政府徵召全台口罩工廠，統一管理、配送與銷售時，超商以分店數多、最靠近人民居家最後一哩的特性，成為口罩配銷及取貨的首選，為全民扛起防疫重責。

請繼續往下閱讀...

羅智先表示，新冠肺炎疫情為經貿活動及人類生活，都帶來相當大的不確定性，對下半年景氣走向實在「看不懂」，像轉投資的小金雞菲律賓7-ELEVEN就很慘，菲國境內九成的店都無法營業，菲律賓近期又延長隔離措施，消費者無法外出活動。

「這不是努力不努力的問題，人都不能活動，很多事情就難以預測。」羅智先說，面臨天災降臨，人們的需求沒變，只是生活方式改變，超商依然有存在的重要性，只是要將斷掉的生活模式接回去，是很折騰人的，統一超商只能邊走邊看。

▲統一超商創新服務，攜手車商在全台5500間門市提供預約賞車服務，搶攻車市商機。（圖／統一超商提供）

依據財報，截至去年底為止，統一超商及轉投資事業海內外總店舖數已達9996店；其中，台灣7-ELEVEN總店數達5655店，在台灣便利商店業之店數市佔率達49.57%，菲律賓7-ELEVEN店數則衝破2850店、星巴克（STARBUCKS）咖啡475店。

統一超商總經理黃瑞典表示，台灣7-ELEVEN今年將加速展店，推出各種複合店型，並以大型複合店型Big7迎戰「超市超商化」的競爭，惟受到疫情影響，觀光景點商圈人潮大減，在台將暫緩觀光區的拓點計畫，轉向住宅區店型開發。法人預估台灣7-ELEVEN今年全台總店數將挑戰6000店大關。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招