波頓新書爆料「川普為連任向習近平求情」：用麥克筆尖比喻台灣　態度並不友善

▲美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約17日專電

前白宮國安顧問波頓新書爆料，美國總統川普去年6月向中國國家主席習近平求情，希望中方採購更多農產品，助他打贏連任選戰，川普還稱習近平是「中國史上最偉大領導人」。

華爾街日報今天摘錄波頓（John Bolton）即將出版的新書。波頓表示，川普受因投資中國而致富的華爾街金融家影響，對台灣態度並不友善，常指著麥克筆尖說「這是台灣」，然後指著白宮橢圓形辦公室的總統辦公桌說「這是中國」。

向來友台的波頓寫道：「美國對另一民主盟友的承諾與義務竟淪落到如此地步。」

文中指出，川普某種程度上體現美國對中國崛起日益憂心，意識到中國政治與軍事實力奠基於經濟繁榮，但川普核心幕僚對中國立場分歧，波頓2018年4月擔任白宮國安顧問後，推動自由與開放的印太地區戰略架構不可避免地捲入美中貿易爭端「黑洞」。

2018年12月1日，川普與習近平在20國集團（G20）布宜諾斯艾利斯峰會期間會面，當時美中貿易戰開打近半年。波頓寫道，習近平在晚宴上說希望與川普再合作6年，川普回答，有人說美國總統兩屆任期限制的憲法規定應該廢除。

習近平接著說，美國選舉太多，他不希望別人取代川普。川普隨即點頭表達認同。

習近平隨後切入正題，敦促美方取消對數千億美元中國貨品加徵的懲罰性關稅。川普當場允諾美國對部分中國貨品加徵的關稅稅率將維持10%，不會如先前威脅調高到25%。川普只要求中方增加採購部分美國農產品，以利爭取關鍵農業州選票。

美中貿易戰短暫休兵數月，2019年5月風雲變色，原本逐漸成形的貿易協議因北京片面撕毀其中的結構性改革承諾而瓦解，談判觸礁，貿易戰火再度升溫。

波頓寫道，當年6月29日，習近平在G20大阪峰會期間向川普表示，美國一些政治人物主張與中國打冷戰，下了「錯誤判斷」。川普以為習近平指的是民主黨人士，應和說民主黨陣營對中國深懷敵意。

川普接著將話題帶到美國總統大選，懇求習近平運用中國經濟實力幫他打贏連任選戰。川普強調農民很關鍵，中國增加採購美國黃豆與大麥效果展現在選舉結果上。他提議不加徵更多懲罰性關稅，敦促中方重回毀諾前立場，與美國談成貿易協議，採購愈多美國農產品愈好。

習近平歡迎川普讓步，同意兩國應重啟貿易談判，優先商討農產品採購事宜。川普高興不已，稱習近平為「中國300年來最偉大領導人」，數分鐘後改稱「中國史上最偉大領導人」。

當年6月4日是天安門事件30週年，川普拒絕對此發表白宮聲明。波頓回憶，川普當時誤稱天安門事件是15年前的事，還說「誰在乎啊？我努力達成協議，其他任何事我都不要」。

幾天後，香港因民眾反對逃犯條例修訂草案掀起「反送中」運動。根據波頓新書記載，川普聽聞香港上百萬人示威後說「我不想蹚渾水」、「我們也有人權問題」。

波頓提到，川普曾問他美國為何要因北京壓迫境內維吾爾族人而考慮制裁中國。習近平在G20大阪峰會開幕晚宴上，透過口譯向川普解釋為何在新疆興建外界俗稱的再教育營；據美方口譯轉述，川普建議習近平持續興建再教育營。

2019年9月10日，川普宣布撤換波頓，震撼華府政壇。紐約時報當時報導，波頓與川普在阿富汗、北韓與伊朗等外交政策上意見不合，是遭免職的導火線。

波頓的白宮回憶錄預定6月23日出版。川普15日警告，波頓新書如出版將會觸法；白宮國家安全會議（NSC）16日具狀控告波頓，指新書含有可能危害國安的機密資料；出版商賽門舒斯特（Simon & Schuster）指川普政府企圖以提告阻撓新書出版。