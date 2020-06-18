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美政府建議否決「Google使用美港海底電纜」　改連結台灣菲律賓

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▲▼GOOGLE。（圖／路透社）

▲GOOGLE公司。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓17日專電

美國司法部今天表示，電信團隊今天基於國家安全考量，建議聯邦傳播委員會否決太平洋光纜的美國與香港間海底電纜啟用計畫，並建議改連接台灣、菲律賓。

美國司法部今天發布新聞稿指出，負責美國重大國際資料傳輸計畫審查、又稱「電信團隊」（Team Telecom）的跨聯邦機關「通訊服務業外國參與審查委員會（The Committee for the Assessment of Foreign Participation in the United States Telecommunications Services Sector），今天向聯邦傳播委員會（FCC）建議否決太平洋光纖網路（Pacific Light Cable Network）連結香港的申請案。

聲明指出，建議否決這項申請主要是基於國家安全擔憂，因為太平洋光纖網路的重要投資方雖然是香港註冊企業，卻是中國電信服務商鵬博士電信傳媒集團（Dr. Peng Telecom & Media Group）子公司。

電信團隊也進一步建議FCC批准連接美國與台灣、菲律賓的海底電纜申請，因為這部分主要是由Google與臉書（Facebook）子公司分別擁有與控制，中國並不具有所有權。

FCC在4月8日時曾批准谷歌的臨時授權（STA）申請，給予連接美國與台灣的部分太平洋光纖網路商業經營6個月。當時司法部的聲明也表明，准許美國與香港間的直接電纜連線將嚴重危及美方國安與執法利益，帶來「重大風險」。

司法部在聲明中指出，海底電纜若連結香港，將使北京得以收集來自美國的數據。中國政府最近採取行動取消香港自治，允許中國情報與國安部門在香港公開活動的可能性，加深這樣的擔憂。

Google與臉書2017年聯手打造太平洋光纖網路，建設連結加州與香港的高速光纖網路，總長1萬3000公里，是首條直接連接香港和美國的海底電纜，允許Google和臉書能快速且安全地連結位於亞洲的資料中心。

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