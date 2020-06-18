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美國務院證實　蓬佩奧與楊潔篪將於夏威夷會面…未透露會談主題

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▲▼2018年6月14日楊潔篪在北京會見美國國務卿蓬佩奧（左）。（圖／達志影像／美聯社）

▲楊潔篪與蓬佩奧2018年6月14日在北京會面。（資料照／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國國務院證實，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將於夏威夷當地時間17日上午9時（台灣時間18日凌晨3時），在檀香山與中共中央政治局委員、中央外事辦秘書長兼辦公室主任楊潔篪會面。這是美中1月份簽署首階段貿易協議以來，中美最高級別會談。

綜合外媒報導，除了戰略上的競爭之外，中方雙方先前在全球新冠病毒大流行，以及香港國安法立法等方面針鋒相對，加上近期朝鮮半島緊張局勢加劇，都讓外界十分關注此次會談成果。

美中雙方並對說明會談主要議程，不過有消息人士指出，此次會談是中國方面提出的要求。專家分析，美中關係已經到達多年來最低點，美國總統川普一直尋求達成協議終止貿易戰，甚至曾暗示會與北京斷絕關係。

另一方面，川普政府已經啟動取消香港貿易特殊待遇的程序，藉此回應北京當局限縮香港自主權，但並未立刻終止特殊待遇。外界分析，包括新冠肺炎、香港、朝鮮、貿易等，都將納入議程之中。

此次會晤預計在夏威夷希卡姆空軍基地（Hickam Air Force Base）舉行，這也是蓬佩奧與楊潔篪4月15日通電話交換有關新冠病毒意見後，2人首次面對面會談。

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