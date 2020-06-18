　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

富邦人壽榮獲全球百大保險品牌殊榮　全台之冠

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

富邦人壽榮獲全球百大保險品牌殊榮　全台之冠（圖／富邦人壽提供）

▲富邦人壽獲得「2020全球百大保險品牌」、「2020品牌數位好感度調查」高度肯定。（圖／富邦人壽提供）

財經中心／綜合報導

富邦人壽經營績效廣獲國內外知名機構肯定，近期更獲得兩大獎項：包括連續四年名列國際品牌顧問機構Brand Finance「全球百大保險品牌」，今年領先台灣其他壽險同業，榮獲全球第27名；此外，Cheers雜誌「2020品牌數位好感度」調查，於「最喜歡／最欣賞」、「最常接觸」兩項評比，均榮獲第一。

富邦人壽總經理陳俊伴表示：身為國民品牌的富邦人壽秉持著企業永續發展的理念，以在地服務結合多元通路策略，並善用保險科技，持續推出各項創新商品及服務，同時亦善用保險科技積極發展數位行銷及服務力，致力提升台灣保險業之高度與格局，成為備受國人推崇之行業。

請繼續往下閱讀...


全球百大保險品牌　穩健經營成就台灣第一

英國品牌顧問機構Brand Finance每年都會公布全球百大保險品牌，評選標準包括品牌力（Brand Strength Index）、品牌忠誠度（Brand Royalty Rate）、財務表現與投資、市占率及獲利能力等指標，以此計算品牌價值。富邦人壽一直以來在財務表現和獲利能力績效亮眼，除了在2019年稅後淨利高達264億元，今年在全球均受新冠肺炎黑天鵝影響下，2020年第一季仍成為台灣壽險業獲利王。

圈粉能力有夠讚　品牌數位好感度居雙冠

隨著數位金融、保險科技不斷創新，富邦人壽除了持續提升業務人員的「數位服務力」外，更深度經營與用戶的雙向互動，方能在數位浪潮中串聯消費者生活，成功抓緊消費者的心，讓他們對品牌的好感度延伸至最後一哩路。繼今年獲得國際金融媒體－數位銀行家（The Digital Banker）評選為「最佳數位客戶體驗保險公司」，再度於Cheers雜誌執行的「2020品牌數位好感度」調查中，富邦人壽勇奪「最喜歡/最欣賞」、「最常接觸」兩項評比第一名的殊榮。

打造多樣、雙向數位體驗　深度洞察延續互動

富邦人壽長期重視數位用戶體驗，全新推出社群互動平台「放個鹿Fun group」APP，以健康、運動、旅遊為三大主軸，推廣健康管理及保險概念。在疫情逐漸趨緩之際，「放個鹿Fun group」APP關心民眾健康，特別設計有趣的互動活動增加運動的趣味性，讓使用者有紀律的增強健康力提升免疫力，為優化使用者體驗，還推出一鍵登入功能，不論是生物辨識還是綁定社群帳號，都能滿足消費者隨時便利使用的需求。

除此之外，富邦人壽也持續洞察該族群之使用行為與偏好，為貼近數位用戶生活，且將保險教育觀念推廣育教於樂，在官網推出「懂保險」專區，透過趣味的街訪影片與年輕族群深度溝通保險觀念；並透過官網「富托邦」議題專區，擴大議題的廣度與豐富性，以「類廣播」（podcast）的形式，邀請各領域專家，將觀點、生活與故事用「說」的給民眾聽，方便網友利用零碎的時間吸收新的觀點。

在獲得「2020全球百大保險品牌」、「2020品牌數位好感度調查」的肯定下，富邦人壽未來將會結合數位科技為客戶打造更優質的用戶體驗；並以成為社區友善好鄰居為使命，關注失智和高齡等議題，致力縮短城鄉保障資源缺口，讓富邦人壽時下最夯的國民品牌深植人心。

ET快訊
富翁罹癌山中埋「3千萬寶藏」　萬人尋寶5人慘死…贏家開箱後驚
偷吃小17歲男同事…人妻躲公司樓梯使壞！　主管夫見照片崩潰
分店多卻不顯眼！他納悶「清心誰在買？」　網曝4飲料無敵好喝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

蔡明興透露富邦「不減碼台股」原因　剖析負利率、美元、景氣、疫情等4大議題！

台股站穩11500點大關！小漲13點　指數收11548點

振興三倍券數位支付回饋方案出爐　經部：官網教學本周六上線

家族企業股權均分假公平　會計師：4大隱憂浮現

富邦人壽榮獲全球百大保險品牌殊榮　全台之冠

亞洲區塊鏈高峰會7月15日登場！線上聽太空人演講　唐鳳要來談數位創新

新店裕隆城商場2021年開幕！裕隆汽車啟動轉型「爭取多元客戶」

北極星1B期腦癌臨床獲FDA、TFDA核准　啟動收錄病患

威力彩今晚開獎！　頭獎衝8.5億今年新高　彩迷搶下注買氣增2至3成

永大股東會通過配發股利2.2元　董座許作名：今年整體營運可望優於去年

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

白敬亭收到「佩佩豬手錶」憤而離場　怒喊王嘉爾沒攔他「怎麼回事」XD

小甜甜急求書偉幫她　難為情：手指頭伸進去弄一弄就好

Selina露營豪華新帳篷曝光　外型超像神殿...內部超溫馨！！

台股站穩11500點大關！小漲13點　指數收11548點

振興三倍券數位支付回饋方案出爐　經部：官網教學本周六上線

家族企業股權均分假公平　會計師：4大隱憂浮現

富邦人壽榮獲全球百大保險品牌殊榮　全台之冠

亞洲區塊鏈高峰會7月15日登場！線上聽太空人演講　唐鳳要來談數位創新

新店裕隆城商場2021年開幕！裕隆汽車啟動轉型「爭取多元客戶」

北極星1B期腦癌臨床獲FDA、TFDA核准　啟動收錄病患

威力彩今晚開獎！　頭獎衝8.5億今年新高　彩迷搶下注買氣增2至3成

永大股東會通過配發股利2.2元　董座許作名：今年整體營運可望優於去年

台積電送出648億現金！　謝金河：「配息」可以看出績優企業的信譽

跨性別者被家暴無處去！「一輩子邊緣」自殺後家人不認喪事無人理

台股站穩11500點大關！小漲13點　指數收11548點

「你的大腿要保好」議員張志豪看到留言嚇壞提告　網友無奈被逮：打錯字啦

振興三倍券數位支付回饋方案出爐　經部：官網教學本周六上線

心臟掉到肚子裡！她腹部噗通跳…怕爆送急診　醫：破裂恐致死

斯亞公審買家連三罵「瞎子重大殘疾」！網友看不下去集體開砲：啊不是要善良

10縣市熱到發紅！花蓮極端高溫快飆上39°C　台北也熱到36.7°C

補班小確幸！COLD STONE連3天「冰淇淋買大送小」　鮮茶道限定飲品買1送1

限時8天！點8號蒸籠推車港點全面55元　天蔥牛排指定排餐55折

宏都拉斯總統夫婦染疫　外交部：捐贈1萬份抗體快篩試劑

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

財經熱門新聞

凱擘等19系統165萬戶與中天、TVBS爆授權爭議

拒當「下流老人」！財經專家祭退休理財規劃策略

NCC決議低功率藍芽耳機、Zigbee不列管

九五汽油下周恐漲破23元創3個月新高　專家：油價估將連8漲

憂勞保破產　退休族如何存養老股

台灣第一家！國鼎生技新冠肺炎新藥　通過美國FDA核准二期臨床試驗

威力彩今晚開獎！　頭獎衝8.5億今年新高　

即／大樂透頭彩1.06億　大里一注獨得！

晶電、隆達重大訊息待公布　18日雙雙暫停交易

台積電開盤2分鐘完成填息！每季配息來第2快

接班　蔡衍明兒子接任國票金副董

國民黨黨產可捐給勞退基金？　勞動部、財政部回應了

台積電送出648億現金！　謝金河：「配息」可以看出績優企業的信譽

東典光電明起公開申購　上櫃新股承銷價68元

更多熱門

相關新聞

富邦人壽砸3.5億力挺國旅！表揚誓師大會改在台舉辦　

富邦人壽砸3.5億力挺國旅！表揚誓師大會改在台舉辦　

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，政府鼓勵民眾國內旅遊，舒緩身心還能帶動消費。富邦人壽為響應政府經濟方針，多管齊下以實質行動活絡台灣消費市場，今年績優業務員競賽獎勵及激勵旅遊規模高達3.5億元，預估超過4,500人（含親友眷屬）投入國內旅遊、促進消費，以行動力挺國旅，為台灣後疫情階段的經濟前景盡份心力。

富邦女業務賣假保單買股票！10年騙客戶1億慘賠

富邦女業務賣假保單買股票！10年騙客戶1億慘賠

香港富邦人壽攜手眾安國際　發展「純網路投保」一站式服務

香港富邦人壽攜手眾安國際　發展「純網路投保」一站式服務

富邦人壽查出2錢櫃罹難者啟動理賠審核　傷者住院也可快速理賠

富邦人壽查出2錢櫃罹難者啟動理賠審核　傷者住院也可快速理賠

法定傳染病部分保單　居家隔離可理賠

法定傳染病部分保單　居家隔離可理賠

關鍵字：

富邦人壽品牌數位好感度全球百大保險品牌

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

嚇歪！爬山見樹幹壓著「發紺腐爛腳趾」

《慾罷不能》玩咖情侶檔分手了

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

迷昏返台閨蜜！女大生LINE男友來性侵　幫戴套在旁拍攝

爸媽搭客運北上打來報平安！女兒下秒接噩耗毛翻

連千毅出席辯論庭 遭律師責罵為弱智

怕小鬼搶飯碗！KID爆鏡頭外玩到翻臉

「鬼峮戀」小鬼首發聲…釣出楊丞琳！

路邊「2000萬法拉利458」大咖車主是他！

爬山驚見七星劍插地板！網看完毛炸

沙發睡死！她被貓媽當產檯秒嚇醒

更多

最夯影音

更多
時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏
李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面