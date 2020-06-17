16歲男友無照接送挨譙　網美Fries嗆「很多人未滿18開車」喊告！

▲Fries和16歲男友經常放閃。（圖／翻攝自Fries IG）

圖文／CTWANT

19歲網美「Fries」外型甜美，經常透過社群網站分享跳舞影片、生活點滴，還不時會曬出與16歲男友的甜蜜互動，吸引逾6萬粉絲追蹤。不過，近日她卻在IG限時動態上傳一段男友開車的畫面，「未成年無照駕駛」立刻掀起網友撻伐。

有網友在Dcard以標題「網美男友未滿十八開車？」發文，貼出一段Fries的限時動態影片。畫面中，Fries男友正專心地夜間行駛，坐在副駕駛座的Fries則伸手抓住男方下巴上演「捏臉寵」，開心寫下：「等我很久ㄉ（的）男孩。」但Fries先前曾在IG自曝男友年僅16歲，也讓爆料網友不滿直呼：「自己不顧安全也想想其他用路人的安危吧！」

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▲Fries澄清男友僅在戶外停車場開車。（合成圖／翻攝自Dcard）



貼文一貼出引發網友熱烈討論，其中有網友貼出詢問Fries男友未成年開車一事的截圖，只見她毫不在乎地反問：「怎麼了，也很多人未滿18開車騎車喔，你要一個一個問嗎？小可愛。」導致事件越演越烈，眼見越來越多人留言撻伐，Fries緊急關閉IG留言功能，並承諾：「我會好好反省的，謝謝你們謝謝你們的支持！」

Fries昨（16日）晚再次透過限時動態發聲，並還原男友開車是在上個月初，「我在練舞，我車停在大型戶外停車場，他在車上等我練完舞，他幫我開到投票卡那邊，馬上換我開。」Fries強調男友未在路上行駛，並致歉「未滿18歲不管在任何地點都不該這樣做。」她也放話已針對人身攻擊、誹謗等相關的留言截圖備案，「嚴重攻擊的人，你們寄道歉信我就不會提告。」

▲Fries揚言提告。（合成圖／翻攝自Fries IG）

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