NCC決議低功率藍芽耳機、Zigbee、近場通訊NFC不再列管



▲低功率藍芽耳機NCC不再列管（示意圖／pixabay）



記者陳世昌／台北報導



NCC17日通過放寬低功率射頻器材例如藍芽耳機、Zigbee智慧設備、NFC不再列入電信管制射頻器材，最快今年7月1日《電信管理法》實施後生效，可望減輕業者進口射頻器材成本，促進國內產業發展。

NCC是依據最新的《電信管理法》授權訂定「應經核准之電信管制射頻器材」草案，將納管範圍排除10 mW以下藍牙(Bluetooth)、Zigbee、近場通訊(NFC)低功率射頻器材及1 mW以下之無線遙控器。

NCC表示， 5G 世代帶動物聯網及各種智慧應用，預期產生種類繁多之複合性電信管制射頻器材，鑑於藍牙、NFC等無線傳輸技術已成熟穩定，並具短距離傳輸及發射功率低特性，且操作於免執照頻段，經量測及評估結果造成電波干擾之情況微乎其微，在不影響電波秩序前提下，將最大射頻輸出功率在10毫瓦（mW）以下之藍牙、Zigbee、NFC低功率射頻器材及1 mW以下之無線遙控器予以解除管制。





▲低功率藍芽設備不再列管（圖／pixabay）

NCC強調，該解除管制器材，仍應符合低功率射頻器材技術規範，如發生干擾者，NCC仍可透過後市場管理機制，責成製造商或進口商應負責下架、回收該器材，並限制或禁止該等器材使用。

NCC說明，為廣徵眾議，該草案將於行政院公報及NCC網站預告7日以徵詢各界意見，俾使法規之訂定更臻完善。