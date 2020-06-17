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便民！民眾出售自益信託房屋　往返稅捐與地政機關7次變4次

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▲▼房產,租屋,套房,租金,台灣,房屋,房子,房東,交屋。（圖／翻攝自pixabay）

▲民眾出售自益信託房屋，流程簡化減少舟車勞頓的時間。（圖／翻攝自pixabay）

記者吳靜君／台北報導

為了幫助民眾辦理稅務更為簡便，財政部今（17）日發布解釋，民眾出售「自益信託」的房屋，可以向國稅局、分局或者稽徵所，同時完成查欠和契稅申報，未來出售自益信託的房屋，民眾往返國稅局、地政機關7次就可以縮減各自2次，共計4次即可搞定。

財政部表示，對於自益信託的房屋，委託人與受託人同意終止信託，房屋就屬於委託人，如果委託人想要把房子賣給其他人、第三者，未來就可以連件向地政機關申辦登記所需、稽徵機關也可以同時辦理塗銷信託的登記查欠和契稅申報。

請繼續往下閱讀...

對民眾有多方便呢？財政部解釋，過去這類的房屋，民眾要終止信託，就得先塗銷信託，必須先到稅捐稽徵機關辦理查欠（是否有欠稅）、再向地政機關辦理塗銷信託；完成之後再向稽徵機關申請買賣房屋移轉的契稅，經過核發繳款書並且完成繳納稅捐後，再到地政機關辦理買賣移轉登記，等於買賣自益信託的房子，往返稅捐稽徵機關就要3次、地政機關則要4次，共計7次。

未來，上述的案件程序上可以民眾到國稅局、分局或稽徵所可以一次申辦完塗銷信託的查欠和契稅申報；到地政機關辦理塗銷信託和轉移登記，也可以一次申辦完成，所以往返稅捐機關和地政機關可以各降為2次，共計4次，減少民眾舟車勞頓、物力及人力成本。

賦稅署說明，民眾出售自益信託土地，去年便已經解釋可以一起申辦查欠和申報土地轉移現值，考量現在實務上，房地多為一起出售，所以現在更精簡流程；不過，財政部也提醒，有些縣市的契稅是委託鄉、鎮、市區公所代徵，就無法使用這種便民的措施。財政部表示，該解釋令即日起上路，民眾賣掉自益信託房屋就可以少跑好幾趟。

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