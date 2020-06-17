她罹子宮頸癌想生第二胎　42歲媽媽挺大肚當「代理孕母」

▲希拉順利產下一對健康的龍鳳胎。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

現年23歲的米卡埃（Micaеla Gump-Johnson）育有1子想再生第2胎，卻被醫生告知罹患了子宮頸癌，必須接受治療，生下第二胎的願望也因此破碎了。原本她有意願尋找代理孕母，卻因為高昂的價格卻步了，這時她42歲的媽媽希拉（Sheila）自告奮勇願意接下這個重擔，事後也順利在孕期第37周生下一對龍鳳胎，完成她的心願。

根據《太陽報》報導，米卡埃在2018年接受檢查時被告知，子宮頸上有異物，必須接受進一步的檢查，經過14天的等待，檢驗結果顯示罹患了子宮頸癌，必須進行全子宮切除的手術。

Gdy Micaela Gump-Johnson dowiedziała się w wieku 23 lat, że nie będzie mieć więcej dzieci, ponieważ ma raka szyjki macicy, to się załamała. Ale z pomocą przyszła wtedy jej mama, która zaoferowała się, że może zostać surogatką dla swoich kolejnych wnuków. https://t.co/p60wgqmgbg — Polish Express UK (@PolishExpress) June 16, 2020

希拉不願見到自己的女兒如此失落，便對米卡埃表示，自己願意擔任代理孕母的腳色。雖然米卡埃起初無法接受，但在經過多方思考之下，認為媽媽的話成為了自己堅持下去的動力，最終採用了媽媽的提議。

代理孕母計畫施行得相當順利，希拉雖然已達高齡產婦的年紀，卻還是順利受孕，經過37周的孕期後，生下了一對龍鳳胎，男嬰出生體重為2200公克，女嬰則為1800公克，身體都相當健康沒有任何先天性的缺陷。

米卡埃表示，在看到媽媽大肚子時感到相當難過，時時刻刻都希望是自己能承擔這個責任，但在孩子真正出生的那一刻，所有的煩心與擔憂都一掃而空，「我的媽媽就像是我最好的朋友，我愛她。」