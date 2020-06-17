邊境衝突「印度官兵20死」　《環時》總編：反映印軍醫療缺陷

記者王致凱／綜合報導

中國與印度軍人15日深夜在邊境拉達克地區（Ladakh）爆發嚴重衝突，已知造成20名印度官兵死亡。中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進17日透過推特表示，此事「反映出印度軍隊缺乏緊急救治傷員的嚴重缺陷」。

▲印度軍方車隊通過拉達克地區（Ladakh）一處檢查哨。（圖／路透）



中印邊境部隊衝突發生後，原本傳出印度1名軍官、2名士兵死亡消息。印度軍方隨後指出，另有17名受傷的印度士兵，因不敵當地高海拔低溫惡劣環境而不治，共計至少20名印度官兵喪命。

印度消息稱，中國至少有43名官兵死傷，但中國官方僅稱「烈肢體衝突，造成人員傷亡」，並未公布實際人數與詳細情況。

胡錫進17日凌晨透過推特發文表示，「據報導，有17名受傷印度士兵因缺乏及時營救而死亡，這反映印度軍方缺乏對傷員提供緊急治療的嚴重缺陷。這不是一支能在高原上擁有現代化戰力的軍隊。印度輿論必須保持清醒。」

另一方面，中國外交部長王毅17日與印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）通話。王毅表示，印度邊防部隊越界蓄意挑釁，暴力攻擊中方前往交涉官兵，進而引發激烈肢體衝突，造成人員傷亡。

王毅稱，印軍行徑嚴重違背兩國有關邊境問題達成的協議，中方再次向印方表示強烈抗議，並要求印方對此徹底調查，「嚴懲肇事責任人，嚴格管束一線部隊，立即停止一切挑釁性舉動，確保此類事件不得再發生」。

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