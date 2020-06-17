振興三倍券　台銀優惠「加倍」奉還　台灣Pay綁信用卡回饋金達700元

▲為了搶三倍券商機，國營銀行台銀優惠、回饋也是拚了。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳靜君／台北報導

振興三倍券即將開放預購，各銀行也推出優惠方案，回饋金加碼再加碼，希望民眾可以使用該行的信用卡、行動支付綁定；台銀今（17）日也釋出高額優惠，如果以台灣Pay綁定台銀的信用卡來使用振興三倍券，最多可以享受700元的回饋金。

700元要怎麼得到？台銀表示，民眾如果在台銀「振興三倍券」網頁登錄，選擇以台灣Pay綁定，累計消費滿3000元，就可以享受三倍券加碼禮300元，限量3萬3333名；9月底前就完成3000元消費的卡友，可以再享受「早鳥」優惠，再回饋300元，如果是台灣Pay新戶，則還可以享受100元的好禮，限額1萬名。

請繼續往下閱讀...

此外，台銀也祭出十倍奉還振興金抽獎，將抽出1萬元10名、1000元者1000名；以及使用台灣Pay者，原本就可以參與抽百萬元名車、電動機車、iPhone、dyson吸塵器、5萬元禮券等大禮。

但是沒有使用行動支付的民眾也不用擔心沒有好禮回饋，台銀表示，只要使用台銀實體信用卡刷卡消費「振興三倍券」累計滿3,000元，可享回饋金200元，名額計5千名。對於尚未持有台銀信用卡者，台銀也提供核卡後60日內累計一般消費金額達3500元以上享「西堤牛排$625套餐即享券」的全新戶優惠。

▲三倍券優惠，永豐銀幣倍卡綁定行動支付，可以享受高額回饋。（圖／永豐銀提供）

兆豐銀則針對三倍券回饋則是，刷滿3000元送刷滿3000送超萌「Taiwan Bar環保杯袋」，挺振興更挺台灣文創；所有旅遊通路刷滿6千回饋6%；滿666再抽最高6萬6666元旅遊刷卡金返現。

永豐銀則也有信用卡綁定行動支付的高額回饋優惠，若使用永豐「幣倍卡」並綁定Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay等行動支付工具消費，除可領取振興補助外，符合條件的卡友可再獲加碼最高8%刷卡金；以刷滿3000元為例，除政府補助2,000元外，永豐再回饋300元刷卡金及幣倍卡專屬的240元共計540元，最高2540元的回饋。