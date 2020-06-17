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AI警示新冠肺炎疑似病例　華碩AICS攜手振興醫院合作開發醫療智能平台

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▲▼振興醫院院長魏崢， 振興醫院與華碩AICS今共同簽署「策略夥伴合作意向書」，將合作開發醫療智能平台華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一 。（圖／華碩提供）

▲華碩AICS攜手振興醫院合作開發醫療智能平台。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）旗下AI研發中心AICS 今（17）日宣布，攜手振興醫院簽署「策略夥伴合作意向書」，將推動「振興醫療智能平台」，期能結合長期累積的醫師智慧，以及華碩AICS 多項人工智慧演算與模型，並共同開發AI新冠肺炎警示系統，建立早期發現疑似病例的自動示警機制。

華碩表示，振興醫院與華碩AICS合作，清整病人從過去以來所有病歷的結構化與非結構化資料，用AI綜合整理為「醫療數位分身」(Digital Twins)，使醫師更容易從「數位分身」的視覺中心界面，對病人的病史一目瞭然。

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華碩指出，「數位分身」能將病人過去的病史，描繪標示在一個虛擬病人的圖像上，醫師只要移動滑鼠游標到圖像上不同顏色的提醒標示，就能看到過去病人在哪個時間、何種部位受過傷、動過刀，使用過何種藥物，以及其他藥物、食物過敏的歷史，與慢性病的的逐年治療過程。

華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一說明，AICS首先為振興醫院進行傳統非結構化資料的清理與整合，建立電子病歷 (EMR) 索引，讓醫療團隊搜尋歷史資料就像使用Google Search一樣容易，再導入華碩AICS團隊開發的「ICD-10 編碼 AI推薦引擎」，包含智能編碼推薦、門診診斷搜索輔助、病歷拼字檢查功能等，從「所搜即所得」，進一步實現「所想即所得」。

▲▼振興醫院院長魏崢， 振興醫院與華碩AICS今共同簽署「策略夥伴合作意向書」，將合作開發醫療智能平台華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一 。（圖／華碩提供）

▲左起為振興醫院院長魏崢、華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一 。（圖／華碩提供）

黃泰一補充，智能編碼推薦已經導入振興的資訊系統(Health Information System, HIS)，能一鍵匯入既有病歷，由AI讀取整份病歷後，判讀過去病歷大數據，推薦相關的候選編碼，幫助醫生輕鬆完成編碼動作，回傳HIS系統。

華碩強調，振興醫院作為衛福部指定的新冠肺炎重度收治醫院之一，希望建立早期發現疑似病例的自動示警機制，因此與華碩AICS團隊共同開發AI新冠肺炎警示系統，以振興醫療智能平台為基礎，導入AI新冠肺炎模型推估預測，判讀病人病程紀錄中關聯到疑似確診病例大數據的關鍵字，可涵蓋TOCC如旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等，進行綜合評分。

華碩AICS的智能病程幫手，以人工智慧挖掘各式的病情描述、病灶檢查報告、生理檢驗數據、疾病分類、用藥處方，通過分析模型不斷的學習進化，可以自動提供病程關鍵字與數據提示，讓醫師鍵入少數關鍵字，即可選取治療藥物、治療天數、治療反應，更容易留存每一次病程的全貌，載明病情進展與對治療效果的反應評估。

華碩AICS更與振興醫院共同開發雲端用藥不良反應藥歷(ADR)，匯集病人跨院就診的健保資料與振興醫院的資料庫，將文字病歷清理與整合為結構化、可分析的數據，進一步擴大疾病模型，與用藥反應數據互相比對，能提高對於來自他院患者的用藥識別，提早預防不良用藥反應。

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