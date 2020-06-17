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延長台股交易時間？　黃天牧：不是優先政策

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▲▼金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台股交易時間是否延長，再度引起投資人關注，金管會主委黃天牧今（17）日表示，目前仍有零股交易、新創板等政策要推動，因此延長股市交易時間，「不是在我的優先順序裡」。

金管會主委黃天牧今天受訪時表示，關於股市延長交易的問題過去有做過研究，但牽涉範圍廣泛，並非三言兩語就能說清，包括券商業務員工作內容，還有許多財富管理業務，以及技術面等問題，延長時間後還有業者本身業務發展等問題要考量。

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至於金管會近期是否會重啟評估？黃天牧指出，這問題不久前才做過，前主委顧立雄任內也做過，分析利弊得失，而台灣股市交易時間在國際間確實不是很長，但交易類型以開盤前、結束前的比重特別重，不能用遵循國際規範來帶過，且各國股市投資人生態也不同，台灣是以散戶為主，其中交易所占6成、櫃買中心占8成。

黃天牧也提及，這議題拋出來很好，但現階段政策的優先順序上，應不會是優先處理的問題，以往也做過相關研究，目前仍有零股交易、新創板等更多社會期待的事情等著要推動。

黃天牧說，目前股市各方面交易量、交易制度還符合大家期待，是不是在政策優先順序上，先把零股交易、新創板先做好，至於股市交易時間延長已有研究，但暫時「不是在我的優先順序裡」。

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