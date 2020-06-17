海外網購族已逾百萬人「實名認證」　1萬6千多人領「紅牌」不受理報關！

▲根據關務署統計，快遞包裹實名認證上路以來，吃到「紅牌」者已經達1.64萬人。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者吳靜君／台北報導

財政部關務署表示，為了落實快遞包裹委任規定，海關實施實名認證，並且在5月16日正式上路，根據關務署統計，到6月14日已經有111萬多人完成實名認證；同時海關也表示，被海關第二次查到未實名認證者有1.64萬人，也就是「紅牌」。

關務署為了解決快遞包裹冒名等問題，今年5月16日實施實名認證，如果首次沒有紙本委任、委任報關的文件或者是「EZ WAY易利委」APP實名認證，海關還是會受理通關，就是所謂的「黃牌」；第二次若還沒有實名認證，海關就會不受理報關，直接拿「紅牌」，民眾如果沒有在7天內完成紙本委任或者是App實名認證，就有可能遭到退運、無法拿到貨。

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根據關務署統計，到6月14日日已經完成實名認證註冊者已經達到111多萬人，相較於2018年6月到2019年的註冊人數約9.6萬人，今年確實是爆量式成長，尤其近兩個月註冊人數都是20到30萬人，每日都約有萬人註冊，占目前簡易報單的人數約三成左右。

而被海關查驗到首次沒有實名認證者，約有2.75萬人，這之中被海關第二次被查驗到沒有實名認證者就有1.64萬人，關務署表示，大多數的民眾多在7日之內完成紙本委任與實名認證，真正找不到收件人、遭到退運者真的是極少數。

▲關務署統計透過「EZWAY易立委」實名認證者，爆發式成長。（圖／翻攝Googleplay）

為了提升App實名認證的「實用性」、「方便性」，關務署預計在6月底進行優化，包含避免重複註冊、增加查詢功能，讓民眾可以透過App知道自己訂購的貨品目前的通關狀態，以及認證的方式更為簡化，讓民眾在認證時可以一次就搞定。

有民眾也向關務署詢問，部份海外網站在進行身分認證等程序時，有要求給予「身分證字號」，關務署也發函要求業者，非必要的個資網站不要任意蒐集，以保護民眾購物時的個資。

過去常常有報關業者或賣家將高價包裹分裝成數個小包裹、躲避2000元課稅門檻，甚至還有用人頭報關情況，但實名認證政策可有效打擊「高價低報」、「化整為零」等情況。

▼關務署也已經要求海外網購業者，不得蒐集非必要性個資（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）