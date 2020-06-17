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科技業者拋出6大訴求！　黃天牧提3層面：從最小問題解決

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▲▼金管會今日召開金融科技業者座談會，科技業提出6項訴求。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會今日召開金融科技業者座談會，科技業提出6項訴求。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（17）日召開金融科技業者座談會，科技業提出6項訴求，期盼主管機關能適度放寬，主委黃天牧也表達3個層面的看法，希望能為業者解決最小的問題開始做起，同時也期待金融科技業者提出跨境與跨領域的想法、勇於做夢，最後金融創新應有「容錯文化」，培養勇於嘗試創新的精神。

台灣金融科技協會董事長王可言會中提出建議，金管會應對負責任的創新者建立分級管理制度、核發分級執照，並以新加坡為例，監理機關並不追求零風險，但希望不扼殺創新，且有豁免企業名單，這對金融科技發展很重要。

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幣託科技執行長鄭光泰也提到，在資料不足的情況下，業者難以預知客戶的風險等級，往往事後才得知，雖然主管機關想保護民眾個資，但業者只能靠過去累積的風險態樣獲取篩選機制，難免會有漏網之魚，因此期許主管機關能提供資料共享。此外，也有業者希望放寬證券型代幣發行（STO）相關規範、建立跨部會合作平台、建立金融科技產業創投基金、明確法令遵循等意見。

金管會主委黃天牧表示，「這不是一個結束，我們也要有回應」，儘管有些部分不見得現在能做到，但今天聽取相當多科技業者意見，整體來看可歸納出7大問題，首先是虛擬通貨上，關注洗錢防制，為確保業者能做到的地位，不至於瞻前顧後有違法問題；第二，推動金融科技上有分險分級、實名制等規範；第三，STO盼能放寬，尤其是碳權部分；第四，區塊鏈如何運用在產業面，包括智能合約、法律定位、採購契約。

第五，在資料開放上，由於部分是採會員制，看看在可行的情況下，是否能為業者做些開放；第六，跨部會協調合作，以及資源整合問題；第七，監理沙盒申請審查程序，與提供金融機構與相關科技業者合作誘因，如給金融業董總更多誘因。

黃天牧指出，「每次危機都帶來新的契機」，智慧手機在2007年發展出來，10年全球使用率超過一半，可見科技穿透力很快，而這次疫情也帶動數位金融發展，如數位帳戶、網銀交易量等大增，無論是生活所需，或金融科技對金融業競爭力提升，認為金融科技是未來金管會非常重要發展的趨勢，但金融監理的DNA仍是穩定、安全、風險管理，因此如何在這之中取得平衡，也是負責任創新的意義。

在與會業者提出多項建言，黃天牧也提出3大層面，第一是「千里之行始於足下」，很多大目標要從細瑣的事情一步步做起，發現許多業者建議是來自對主管機關溝通、法規不確定等問題，但「我們很認真在做」，但要更努力來完成，認為可以從更明確的法規來說明，或跨部會協調，先從替業者解決小問題開始做起，對金管會治理更有信心，也就是「積小成大」。

第二是「欲窮千里目，更上一層樓」，黃天牧說，金融科技是為了2300萬人還是有更大夢想要實踐，除了解決業者實際面臨困難外，也期待業者心更大一點，可以有跨境、跨領域的想法，相信監理機關願意與大家一起做夢，且台灣擁有科技人才，也可以規劃是否能發展出獨角獸；第三是「培養勇於嘗試創新的精神」，金融創新應有「容錯文化」，創新不可能完全零風險，難免目標預期稍有不同，但在不影響消費者權益保護、無系統性風險等前提下，在過程中容許有差異，但又有改進機制，也能讓同仁更勇於認識。

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