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印度總理默哀2分鐘　回應中印邊境衝突：印度士兵性命不會白白犧牲！

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▲印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／（圖／路透）

▲印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

中印邊境衝突導致印度20名士兵喪命。對此，總理莫迪（Narendra Modi）17日為喪命的印度士兵們默哀2分鐘，提及政府立場傾向和平，但國家主權非常重要，政府有能力做出適當回應，被殺害的印度士兵們性命不會白白犧牲。

綜合印度媒體新德里電視台、印度斯坦時報報導，莫迪上述言論是在與各地首席部長進行新冠肺炎（COVID-19）疫情視訊會議之前所發表。

莫迪說，「我想向全國保證，印度士兵們的性命不會白白被犧牲」，印度政府立場傾向和平，「但我們有能力做出合適的回應，不論情況為何。」總理辦公室表示，莫迪19日下午5時將召開跨黨派視訊會議，商討拉達克（Ladakh）衝突過後的印中邊境局勢。

▲▼ 中印邊境,拉達克地區（Ladakh）加勒萬河谷（Galwan valley）衛星影像。（圖／路透）

▲中印發生嚴重衝突的地方位在拉達克地區（Ladakh）加勒萬河谷（Galwan valley）。（圖／路透）

中印雙方皆有傷亡，印度20名士兵喪命，中國傷亡人數外傳為43人。印度軍方消息人士表示，在邊境衝突爆發後，印度方面，有關單位起初確認3名軍隊成員喪命，但另外17名傷勢嚴重的士兵暴露在零度以下的環境，最終傷重不治。

談及20名印度士兵喪命的消息，國防部長辛格（Rajnath Singh）表示，國家不會忘記他們的勇敢與犧牲，也對陣亡士兵的家屬表達慰問之意。

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