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台積電明日除息　將影響加權指數蒸發21.5點

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▲▼19日台積電除息，市場預期秒填息希望落空台股一開盤就以下跌開出，盤中大跌近百點。（圖／記者湯興漢攝）

▲台積電明（18）日除息。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

證交所指出，美亞（2020）、台積電（2330）、敦陽科（2480）、中再保（2851）、福興（9924）等5檔股票明（18）日進行除息交易，其中台積電發行市值將減少約648億元，占發行量加權股價指數約21.5點。

台積電（2330）明日將分配去年第四季盈餘派發的2.5元現金股利。法人預期以台積電過往經驗來看，填息速度相當快。

請繼續往下閱讀...

證交所自編的發行量加權股價指數之基值係依加權股價指數編製要點及分類指數規則維護，為維持股價指數的連續性，該指數之計算公式為「股價指數 ＝ 所有採樣股票總發行市值 ÷ 當日基值 × 100」。當採樣股票遇股東無償配股除權時，發行股數增加而股價下降，其發行市值（股價 × 發行股數）仍維持不變，故不影響股價指數。

但遇採樣股票除息時，因除息不必調整指數基值，其發行股數不變但股價因配發現金股利而下降，發行市值將減少，故依各除息股票之發行股數大小、現金股利高低而對相關股價指數產生大小不同的影響。

證交所表示，於每日收盤後亦編有相關股價指數的「報酬指數」，報酬指數調整基值的條件與股價指數相同外，遇股票除息時也調整指數基值，該等指數不受現金股利影響而反映市值變動，為衡量投資績效之重要指標。

有關股票除權除息訊息，各上市公司於公開資訊觀測站均有完整的公告內容，相關訊息亦張貼於臺灣證交所網站首頁/市場公告/除權除息及「基本市況報導」之市場公告。

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