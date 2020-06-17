勞長許銘春：基本工資審議會一定會召開　最快6月底訂出時間

▲勞動部部長許銘春（左）。（圖／記者湯興漢攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部往年都會在第3季召開基本工資審議委員會，對此，勞動部長許銘春今（17）日指出，目前召開時間尚未確定，但一定會召開，只是要等6月30日的基本工資工作小組會議結束還才有可能討論出時程。

許銘春表示，基本工資審議委員會往年都會在第3季召開，而在每一季也都會召開工作小組討論，今年第1季因為疫情關係無法召開，第2季將在6月30日召開，屆時將會討論基本工資審議委員會召開時間，且今年一定會召開。

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至於是否調漲，許銘春則說，這到時候還是要看勞資學三方的想法，在會議中討論過後才會有答案，目前都尚未召開相關會議過，因此對於基本工資的調整也尚未明朗。

另外，許銘春也說，當然今年因為疫情的關係導致不少企業受到影響，甚至全球供應鏈鍛鍊的關係導致經濟受創嚴重，因此大家還是要先以經濟復甦為最主要的工作一起共體時艱。

最後，許銘春也說，勞動部下半年的重點將會盡力的把最低工資法草案送入立法院，同時配合政府持續進行紓困、振興作業；先前暫緩上路的中高齡就業專法，評估會在下半年實施，在專法實施以前，既有的措施不會停、繼續做。

財政部說，國民黨黨產的部分由不當黨產委員會處理，目前國庫不涉入。

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