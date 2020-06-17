友銓取得美而快100%股權　董座廖承豪：營收可望大幅成長1倍

▲友銓董事長廖承豪。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

PCB廠友銓電子（5321）日前取得美而快100％的實質經營權，未來將朝電商事業發展，董事長廖承豪預期合併後，今年電商事業佔整體比重拉升到70%，營收相較去年可望大幅成長1倍，有望拉抬全年獲利重返成長軌道。

友銓過去主要業務為PCB，為擴大營運經營範疇，公司於2018年增設電商事業群，旗下原有Mercci22、Miyuki等知名時尚女品牌，去年第4季取得美而快主導權後，再拿下PAZZO、MEIER. Q與Genquo等品牌的經營權。

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友銓董事長廖承豪投身電商超過20年，原先執掌美而快的營運，國內女裝服飾電商領導品牌PAZZO就是他一手創立，其後與擁有30萬粉絲的網紅漢娜妞合資創立Mercci22，迄今仍被視為網紅自有品牌的成功範例，並在去年延攬前雅虎電子商務事業群副總裁王志仁加入，打造專業電商團隊。

廖承豪表示，友銓電商相關業務在2019年已佔整體營收比重已達46.7％，並帶動友銓全年合併營收達13.66億元，年增34.6％；營業利益0.86億元，年增41％，雙創歷史新高，而今年第一季電商業務營收佔比更是再拉高至67％，合併營收再創同期新高，轉型效益明顯。

廖承豪指出，友銓電商相關業務的毛利率達35%以上，而既有的印刷電路板相關業務毛利率則在10~15%左右，後續隨著電商業務營收佔比拉高，有望拉抬友銓全年獲利重返成長軌道，因此不排除依營運狀況處分PCB事業，但目前營運狀況都很穩定。

廖承豪進一步指出，取得美而快100％股權後，友銓已成為國內女裝服飾電商品牌的領導業者，目前旗下品牌網站的粉絲團總人數達512萬位，相當於國內每兩位女性就有一位是旗下品牌的粉絲，而且總會員數超過171萬人，並發展中國大陸、東南亞等海外銷售市場，目前比重佔5~15％不等。

廖承豪說明，友銓在電商事業上採取的是「快速、少量、多款」的管理模式，從設計、打樣、選料到生產、上架都全程掌握，提高商品上架的時效與成本，旗下各品牌每周合計可推出超過70款新品，達到符合時尚需求且能穩定獲利的目標。

廖承豪強調，友銓未來仍會積極購併或轉投資電商女裝品牌，驅動電商市佔板塊進一步洗牌，並將加速整合旗下各品牌服飾電商資源，並將透過內部資源整合，進而提升商品設計效益及降低營運成本，並正在宜蘭興建倉儲中心，投資超過10元打造品牌總部，預計明年第2季完工。

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