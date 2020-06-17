史上最大規模！凱擘等19系統165萬戶與中天、TVBS等11頻道爆11億授權費爭議



▲凱擘等19系統165萬收視戶與中天、TVBS等11頻道爆11億授權費爭議，資料來源NCC，2020Q1（製表／陳世昌）



記者陳世昌／台北報導



「泛富邦」旗下的有線電視凱擘12系統、台固5系統，以及大新店民主、屏南等19家有線電視系統，合計165萬收視戶爆出與TVBS、中天、八大電視、Discovery等11個頻道有授權費爭議。業界估算這11個頻道每月向收視戶收費57元，165萬戶每月合計9400萬以上，全年更高達11億元，堪稱金額最高的授權費爭議，目前NCC已介入爭議調處，安排7月初邀雙方出面協商避免發生斷訊。



NCC官員表示，已收到中嘉網路轉投資的「全球數位媒體」頻道代理公司，申請與凱擘12系統、台固5系統，以及大新店民主、屏南等19家有線電視系統的108年授權費爭議，11個有授權費爭議的頻道是《八大第一台》、《八大綜合台》、《八大戲劇台》、《八大娛樂台》、《TVBS歡樂台》、《TVBS新聞台》、《TVBS》、《中天新聞台》、《中天綜合台》、《中天娛樂》、《Discovery》。





▲凱擘門市。（圖／記者陳世昌攝）



據了解，雙方爭議的是去年(108年)的頻道授權費，中嘉方面因為一直收不到授權費，向NCC提出調解協助，中嘉表示，目前在進行主體補正的部分，還不到可以發頻道下架通知的階段，也就是說，代理商暫時希望以協商方式來解決問題，而不以下架、斷訊方式來處理。



業者指出，中天、TVBS、八大等11頻道的頻道版權費行情約為每月每戶57元，「泛富邦」共165萬戶，每個月的授權費近億元，一年高達11億元，代理商已將這部份的版權費先付給頻道商，也就是說已代墊好幾個億元，如今2020都過了一半，2019的費用還收不到，系統業者遲付或晚付版權費幾乎已成常態，想做代理商，可能要先看看口袋夠不夠深。

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