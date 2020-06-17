綠能發展再注強心針　台電：輔助服務交易平台明年首季上路

▲針對「輔助服務及備用容量交易試行平台」即將上路，台電今(17)日舉辦公開說明會，對外說明市場管理規範及預計規劃方向。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

台電今（17）日輔助服務交易試行市場」部分舉行公開說明會，該平台預計明年第一季上路，由自用發電設備設置者、需量反應提供者，以及儲能設備擁有者相互競價，提供穩定電力市場所需之輔助服務，讓民間電能資源為發展綠能目標注入強心針。

綠電占比增加，如何確保電網穩定成為關鍵。台電今（17）日表示，立法院106年通過電業法，規定應建立電力交易平台。為了累積經驗，因此先推動「輔助服務及備用容量交易試行平台」。其中電業法也明定「輔助服務」作為「確保電力系統安全及穩定」所需採行之措施，為配合我國能源轉型政策發展、再生能源占比增加，發展輔助服務交易為我國刻不容緩的任務。

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台電進一步說明，經濟部已於今（109）年5月12日公告「輔助服務及備用容量交易試行平台推動辦法」，預計「日前（前一日）輔助服務市場」明年第1季將上線，「備用容量市場」則預計於明年底上線。今日的公開說明會，主要針對「日前輔助服務市場」的運作狀況進行說明。為了讓更多人了解這項新制度，說明會也透過線上直播，並提供線上提問。會後也將彙整各方提問及建議統一公開予網站，並呈報電業管制機關，以供其做為後續推動辦法之內容修正以及我國試行平台發展方向之參考。

▲台電今(17)日舉辦「非傳統機組參與即時備轉輔助服務有功團體表揚典禮」，感謝相關參與廠商提供了暫行機制運行的機會與後續檢討成效的素材。圖由左至右分別為：力麗企業公司經理吳禮義、義電智慧能源專案經理羅士展、財團法人資訊工業策進會所長林玉凡、財團法人台灣綜合研究院院長吳再益、台電副總經理王耀庭、工業技術研究院綠能所副所長劉志文、台電電力調度處處長吳進忠。（圖／台電提供）

台電表示，根據「試行平台推動辦法」規定，可以參與「日前輔助服務市場」的民間電力資源，包括發電業、自用發電設備設置者，需量反應提供者，以及與其他供給者合作的儲能系統擁有者，但不包括已經與台電簽署購售電契約的業者。

這些參與者要成為穩定電網的生力軍，除了必須先登記之外，也必須能夠接受調度台的指令，並即時執行，因此必須接受台電測試其通訊能力並驗證其執行能力。換言之，這些民間電力資源成為輔助服務供應商後，就視為可調度的虛擬機組，隨時可接受調度以維持電網穩定。

▲台電大樓。（圖／台電提供）

台電進一步表示，「日前輔助服務市場」目前共有三項輔助服務交易項目，包括「調頻備轉」、「即時備轉」，以及「補充備轉」。其中「調頻備轉」需即時修正系統頻率偏差，其反應時間最短，介於1秒鐘至1分鐘，但持續時間的要求也較短。「補充備轉」則是為確保系統發生機組事故時，失去大量電源時之事故處理，因此反應時間之要求不用太快，但持續時間要較長。「即時備轉」特性則介於兩者之間。

台電也指出，考量各種電力資源的運轉特性差異極大，建議分別投入不同的交易項目，如儲能設備建議投入調頻備轉輔助服務，自用發電設備則建議投入即時備轉與補充備轉輔助服務。但業者可考量最適的交易項目來參與，並非強制。

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