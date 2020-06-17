　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

集保股東會　通過發放現金股息3.75元、股票股利0.25元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲集保結算所舉行109年股東常會，由林修銘董事長(中)主持。（圖／集保結算所提供）

▲集保結算所舉行109年股東常會，由林修銘董事長(中)主持。（圖／集保結算所提供）

記者陳心怡／台北報導

臺灣集中保管結算所於今（17）日舉行109年度股東常會，會中順利通過每股配發現金股息3.5元及股票股利0.25元。

集保結算所30年來，多元業務已遍及證券、期貨、基金、固定收益等金融商品，在公司治理、平台經濟、國際化等服務，經多年的努力，也陸續開花結果，108年呈現大躍進的成長。

請繼續往下閱讀...

在多元業務方面，「集保e存摺2.0」APP，跨出既有證券存摺服務範疇，以單一數位軟體提供跨資產、跨帳戶的整合查詢服務，並將個別帳戶庫存資產餘額換算市值呈現，是「業界首創」的資產管理整合服務。截至109年6月10日止，「集保e存摺」已逾126萬戶完成安裝。

集保結算所優化商業本票登錄系統，提供加值服務，強化資安防禦能力，108年全市場商業本票採電子登錄之發行餘額約70%，較107年成長六成，使用家數更倍數成長，有效提高短期票券初級市場發行效率。

「好享退」全民退休自主投資實驗計畫，鼓勵國人採用定期定額降低市場投資風險，推出後深獲民眾認同，超過4萬人實際參與扣款。109年希望能延續此熱度，讓民眾的退休準備能更加完善。

在公司治理方面，集保結算所「股東e票通」曾獲亞洲公司治理協會盛讚為「亞洲最完善、最被廣泛使用的電子投票平台」，並以「電子投票創新應用暨跨國投票STP服務專案」參加2019亞太電子化成就獎競賽，獨得「數位轉型-公共部門類」金獎。此外，集保結算所推出「公司投資人關係整合平台」，將「ESG評分」的概念介紹給我國上市櫃公司，也於108年10月舉辦線上研討會，扮演接軌橋樑，邀請上市櫃公司與研究機構直接對話，提升臺灣公司治理接軌國際。

在平台經濟方面，集保結算所建立各種公共平台，協助證券商、股務單位法令遵循及內控執行，也協助政府建立「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」及「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」，促使我國於108年亞太防制洗錢組織第三輪實地相互評鑑中，整體成績獲最佳等級的「一般追蹤」。此外，也以大數據分析技術，設計互動式「票券市場」及「基金市場」監理系統，提供主管機關即時互動之監理資訊，有效發揮大數據綜效。

在國際化方面，108年集保結算所林修銘董事長當選亞太地區集保組織(ACG)副主席，同時代表ACG擔任世界集保組織董事會成員，期充分發揮ACG的平台，朝世界舞台邁進。此外，響應政府新南向政策，108年11月與泰國集保公司及韓國集保公司合作舉辦首屆「投資人服務國際研討會」，邀集產業專家及ACG會員，分享創新多元的股東會服務，提升我國資本市場國際能見度。

在企業社會責任方面，集保結算所持續推動偏鄉教育、關懷弱勢族群，以實際行動落實社會關懷理念，108年得到許多企業社會責任的榮耀，包括再次獲選天下企業社會責任企業公民獎，TCSA台灣企業永續獎之｢報告書白金獎」及「社會共融獎」，並通過衛福部國民健康署健康職場認證標章、教育部體育署運動企業認證標章，成績斐然。

林修銘董事長於股東會中強調：「集保結算所是數據公司，更是資本市場公共資料中心。未來將透過跨界、跨業、跨境的整合，運用核心業務能力，重塑金融資料價值，打造數位創新生態系，並推動接軌國際，壯大臺灣資本市場。」

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招

ET快訊
女名嘴節目剖析兩性關係…床上震驚老公不倫！「崩潰撞門」沒臉離
涉挑30歲以下處女當性奴…教主少龍屈認「硬不起來」求交保　法
最爽打工！他激推「超涼職缺」做到畢業　過來人認證：賺了快20
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

友銓取得美而快100%股權　董座廖承豪：營收可望大幅成長1倍

集保股東會　通過發放現金股息3.75元、股票股利0.25元

影／邁邁回鄉最強歐吉桑接棒　沈榮津靠這招使命必達「內定高升！」

國民黨黨產可捐給勞退基金？　勞動部回應了

金融科技發展路徑圖8月出爐　金管會朝4大重點業務邁進！

NCC核發台灣大5G特許執照！臨時變更年底基地台增一倍到4000

亞太拚5G滲透率　董座喊：一年後上看一成

新台幣收盤升值2.2分　收在29.682元兌1美元

旺旺集團掌控國票金　蔡衍明之子蔡紹中接國票金副董

勞動部協助3K產業改善工作環境　共輔導3500家、補貼1.5億元

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

吳映潔《玩很大》失控制裁NPC　玩遊戲輸...她一句話打臉黃鴻升XD

在翡翠谷水簾瀑布拍出超仙美照　花蓮新景點蒐羅！日本神社也有

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

北京市5天106人確診新冠肺炎！　逐戶「敲門行動」...進入緊急狀態

獨／「在不瘋狂」游否希認愛「網紅團員」　想「先有後婚」5年內成家：我過氣了！

友銓取得美而快100%股權　董座廖承豪：營收可望大幅成長1倍

集保股東會　通過發放現金股息3.75元、股票股利0.25元

影／邁邁回鄉最強歐吉桑接棒　沈榮津靠這招使命必達「內定高升！」

國民黨黨產可捐給勞退基金？　勞動部回應了

金融科技發展路徑圖8月出爐　金管會朝4大重點業務邁進！

NCC核發台灣大5G特許執照！臨時變更年底基地台增一倍到4000

亞太拚5G滲透率　董座喊：一年後上看一成

新台幣收盤升值2.2分　收在29.682元兌1美元

旺旺集團掌控國票金　蔡衍明之子蔡紹中接國票金副董

勞動部協助3K產業改善工作環境　共輔導3500家、補貼1.5億元

友銓取得美而快100%股權　董座廖承豪：營收可望大幅成長1倍

宜蘭確診蝦瘟！2池驗出染「十足目虹彩病毒 」　限制70萬尾蝦隻移動

罷免破窗的「韓蟬效應」

警界之恥！蘭嶼前分駐所長走私1500公斤毒品　2審重判7年6個月

大腸桿菌萃取「蝦紅素」通過安全審查　最快年底可上路

洗去一身熱氣疲憊！夏季7款「忘憂抗煩躁」香氛沐浴露

NOVA情報誌／「單眼」好攝客　錄拍玩雙修！

「反骨」琳妲公開私密除毛...對鏡頭微笑抬腿　徐凱希全看光羞爆

上百億遺產飛了！新光吳火獅私生女認祖案更二審仍敗訴

做SPA變「抹茶雪花冰」！　鬆獅犬舌頭偷舔超享受：太好吃了嘛

色狗狗跳姊姊背上硬壓狂舔脖子 邊舔邊晃臀...網笑：趕快報警XD

財經熱門新聞

即／大樂透頭彩1.06億　大里一注獨得！

輪胎龍頭大廠經營權一夕變天　這件事讓「鐵三角」家族內鬨

台灣第一家！國鼎生技新冠肺炎新藥　通過美國FDA核准二期臨床試驗

「強勢美元」快崩盤了？　

網通設備領導商啟碁二度回台投資　豪砸55億加碼南科建新廠

憂勞保破產　退休族如何存養老股

即／美股激漲800點　5月零售太狂

台灣除名口蹄疫區　謝金河點出關鍵

東典光電明起公開申購　上櫃新股承銷價68元

疫情促成新兆元產業　謝金河：台灣生技脫胎換骨躍升的機會

汽機車貨物稅減徵　擬延長

快加入鴻海會員抽手機！慶祝新版官網上線　10:18啟動向郭台銘致敬

港幣直直落！台銀換匯價創近2年新低　換新台幣5萬多賺1250元

中天生技、合一生技開盤鎖漲停　42萬張掛單搶買

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

燒臘店美艷闆娘當小三「淋油炸屍」！正宮遭肢解塗醬

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

外送到汐止大樓！管理員看地址驚喊：這家都死了

峮峮死會！直擊小鬼「潛入香閨秘戀」

家家大姐掀家醜　譙紀曉君「喝醉奔母喪、不甩癌父」

身分證中1碼金典酒店Buffet享5折

「冷氣2個月沒關」電費786　網驚：非變頻

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

誆買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪性奴

即／死傷增加　印度：20官兵喪命

更多

最夯影音

更多
一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好
狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面