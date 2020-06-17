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NCC核發台灣大5G特許執照！臨時變更年底基地台增一倍到4000

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▲▼台灣大,林之晨,5G,SIM卡。（圖／台灣大哥大提供）
▲台灣大總經理林之晨（圖／台灣大哥大提供）

記者陳世昌／台北報導

NCC17日決議核發台灣大哥大5G特許執照，是繼中華電信、遠傳之後第3家取得5G特許電信商，台灣大預計年底可完成4000座5G基地台。NCC17日同時也通過亞太電信申請5G行動寬頻業務事業計畫書，但亞太主要使用28000MHz頻段，將不針對一般民眾提供通訊服務。

NCC發言人蕭祈宏表示，台灣大已通過基地台查驗，並申請行動寬頻業務3500MHz及28000MHz頻段特許執照，台灣大原先申請時是計畫年底可完成2000基地台，但最近又變更為4000基地台。蕭祈宏說，由此看來，中華、遠傳、台灣大等三大電信在第二季都準備好了，隨時都可以開台提供服務。

NCC表示，除了三大電信之外，台灣之星已申請資安審查，順利的話下周可以通過，之後就可以開始進行基地台建設。

▲▼亞太電信。（圖／亞太電信提供）
▲亞太電信。（圖／亞太電信提供）

至於亞太電信部份，NCC表示，17日亞太通過的5G事業計畫只申請28000MHz頻段，主要是做為B2B垂直場域使用，並不對一般大眾提供電信服務；亞太擬與其他電信業合作共網、共頻3500MHz的部份，最快需等7月1日由《電信法》轉換《電信管理法》之後再重新提出營運計畫變更申請。
 

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