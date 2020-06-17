影／邁邁回鄉最強歐吉桑接棒　沈榮津靠這招使命必達「內定高升！」

記者林淑慧／台北報導

民進黨中常會今（17）日通過徵召行政院副院長陳其邁參與高雄市長補選案，據了解，經濟部長沈榮津由於從工業局基層做起、訓練扎實，並擁有廣泛人脈關係，對於產業界動態熟稔，並用「懷抱歡喜心」的態度，讓廠商感動願意落地投資，建立口罩國家隊防疫有功，憑著使命必達的拚勁，可望接任行政院副院長。

▲民進黨中常會今（17）日通過徵召行政院副院長陳其邁參與高雄市長補選案，經濟部長沈榮津可望高升行政院副院長。（圖／記者湯興漢攝）

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從經濟部工業局技正做起的沈榮津，歷任科長、副組長、組長到副局長，之後陞任加工出口區管理處長，在中美貿易戰期間，他為台商在第一時間動員，不僅內部周周開會研商，更親自下鄉舉辦「投資台灣」座談會，用使命必達的精神服務產業。

「把廠商的事情當作自己的事情，你就會主動follow進度，關心到最後，廠商會感受到我們的用心，時間一久自然會成為朋友。」沈榮津說，也因為認真看待廠商的大小事，所以要求同仁們必須建立管控時間表，以一條龍服務方便台商加速回台投資。

任職加工出口區管理處期間，沈榮津為內部設下每日「早報時間」，也就是所謂早晨會報，檢閱同仁是否按部就班盯進度，擔任經濟部長公務更是繁重，也透過走動式管理，掌握天下第一部的大小事，他笑著說，這是從工業局基層做起，所訓練出來的習慣。

▲中美貿易戰延燒期間，經濟部長沈榮津不僅內部周周開會研商，更親自下鄉舉辦「投資台灣」座談會，用使命必達的歡喜心服務廠商。（圖／記者湯興漢攝）

今年以來新冠肺炎衝擊全球，沈榮津說，他在過年期間接到上級任務，建置口罩國家隊「真的是在相當大壓力、國人期盼下做的決定」，憑藉過去建立起的產業人脈網絡，請來工具機暨零組件公會理事長許文憲、瀧澤總經理戴雲錦立即北上來談如何建置口罩產線，一天之內就成立產業精英部隊。

沈榮津每天抱持著歡喜心，愈操愈勇，帶領經濟部成為全民防疫、全球台商的堅強後盾，為府院內定高升副閣揆的關鍵因素，接下重擔後可望無縫接軌，為振興國內經濟持續努力。

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