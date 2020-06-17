　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

影／邁邁回鄉最強歐吉桑接棒　沈榮津靠這招使命必達「內定高升！」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者林淑慧／台北報導

民進黨中常會今（17）日通過徵召行政院副院長陳其邁參與高雄市長補選案，據了解，經濟部長沈榮津由於從工業局基層做起、訓練扎實，並擁有廣泛人脈關係，對於產業界動態熟稔，並用「懷抱歡喜心」的態度，讓廠商感動願意落地投資，建立口罩國家隊防疫有功，憑著使命必達的拚勁，可望接任行政院副院長。

▲民進黨中常會今（17）日通過徵召行政院副院長陳其邁參與高雄市長補選案，經濟部長沈榮津可望高升行政院副院長。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨中常會今（17）日通過徵召行政院副院長陳其邁參與高雄市長補選案，經濟部長沈榮津可望高升行政院副院長。（圖／記者湯興漢攝）

請繼續往下閱讀...

從經濟部工業局技正做起的沈榮津，歷任科長、副組長、組長到副局長，之後陞任加工出口區管理處長，在中美貿易戰期間，他為台商在第一時間動員，不僅內部周周開會研商，更親自下鄉舉辦「投資台灣」座談會，用使命必達的精神服務產業。

「把廠商的事情當作自己的事情，你就會主動follow進度，關心到最後，廠商會感受到我們的用心，時間一久自然會成為朋友。」沈榮津說，也因為認真看待廠商的大小事，所以要求同仁們必須建立管控時間表，以一條龍服務方便台商加速回台投資。

任職加工出口區管理處期間，沈榮津為內部設下每日「早報時間」，也就是所謂早晨會報，檢閱同仁是否按部就班盯進度，擔任經濟部長公務更是繁重，也透過走動式管理，掌握天下第一部的大小事，他笑著說，這是從工業局基層做起，所訓練出來的習慣。

▲中美貿易戰延燒期間，經濟部長沈榮津不僅內部周周開會研商，更親自下鄉舉辦「投資台灣」座談會，用使命必達的歡喜心服務廠商。（圖／記者湯興漢攝）

▲中美貿易戰延燒期間，經濟部長沈榮津不僅內部周周開會研商，更親自下鄉舉辦「投資台灣」座談會，用使命必達的歡喜心服務廠商。（圖／記者湯興漢攝）

今年以來新冠肺炎衝擊全球，沈榮津說，他在過年期間接到上級任務，建置口罩國家隊「真的是在相當大壓力、國人期盼下做的決定」，憑藉過去建立起的產業人脈網絡，請來工具機暨零組件公會理事長許文憲、瀧澤總經理戴雲錦立即北上來談如何建置口罩產線，一天之內就成立產業精英部隊。

沈榮津每天抱持著歡喜心，愈操愈勇，帶領經濟部成為全民防疫、全球台商的堅強後盾，為府院內定高升副閣揆的關鍵因素，接下重擔後可望無縫接軌，為振興國內經濟持續努力。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招

ET快訊
涉挑30歲以下處女當性奴…教主少龍屈認「硬不起來」求交保　法
最爽打工！他激推「超涼職缺」做到畢業　過來人認證：賺了快20
北韓曝最新爆炸影片！連播3角度「兩韓聯辦膨脹秒塌」..33秒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

小英總統揪團「走出去、買起來！」　九份商圈加碼三倍券方案出爐

卜蜂、大成看好豬肉外銷　先攻香港、新加坡及日本市場

統一超通過配發9元現金股利　董座羅智先：打造依賴型服務平台

網通設備領導商啟碁二度回台投資　豪砸55億加碼南科建新廠

輪胎龍頭大廠經營權一夕變天　這件事讓「鐵三角」家族內鬨

輪胎龍頭大廠經營權一夕變天　這件事讓「鐵三角」家族內鬨

正新輪胎驚傳經營權變天　姐夫陳榮華回鍋拿下董事長大位

台自行車產業鏈稱霸全球！德商博世亞太區總部正式落腳台中

經濟部攜手日電商龍頭　台灣商品外銷「上架費狂省90%！」

包機、包船、包火車！鳳凰旅遊：下半年衝刺國旅市場商機

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

吳映潔《玩很大》失控制裁NPC　玩遊戲輸...她一句話打臉黃鴻升XD

在翡翠谷水簾瀑布拍出超仙美照　花蓮新景點蒐羅！日本神社也有

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

北京市5天106人確診新冠肺炎！　逐戶「敲門行動」...進入緊急狀態

獨／「在不瘋狂」游否希認愛「網紅團員」　想「先有後婚」5年內成家：我過氣了！

友銓取得美而快100%股權　董座廖承豪：營收可望大幅成長1倍

集保股東會　通過發放現金股息3.75元、股票股利0.25元

影／邁邁回鄉最強歐吉桑接棒　沈榮津靠這招使命必達「內定高升！」

國民黨黨產可捐給勞退基金？　勞動部回應了

金融科技發展路徑圖8月出爐　金管會朝4大重點業務邁進！

NCC核發台灣大5G特許執照！臨時變更年底基地台增一倍到4000

亞太拚5G滲透率　董座喊：一年後上看一成

新台幣收盤升值2.2分　收在29.682元兌1美元

旺旺集團掌控國票金　蔡衍明之子蔡紹中接國票金副董

勞動部協助3K產業改善工作環境　共輔導3500家、補貼1.5億元

友銓取得美而快100%股權　董座廖承豪：營收可望大幅成長1倍

宜蘭確診蝦瘟！2池驗出染「十足目虹彩病毒 」　限制70萬尾蝦隻移動

罷免破窗的「韓蟬效應」

警界之恥！蘭嶼前分駐所長走私1500公斤毒品　2審重判7年6個月

大腸桿菌萃取「蝦紅素」通過安全審查　最快年底可上路

洗去一身熱氣疲憊！夏季7款「忘憂抗煩躁」香氛沐浴露

NOVA情報誌／「單眼」好攝客　錄拍玩雙修！

「反骨」琳妲公開私密除毛...對鏡頭微笑抬腿　徐凱希全看光羞爆

上百億遺產飛了！新光吳火獅私生女認祖案更二審仍敗訴

做SPA變「抹茶雪花冰」！　鬆獅犬舌頭偷舔超享受：太好吃了嘛

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

財經熱門新聞

即／大樂透頭彩1.06億　大里一注獨得！

輪胎龍頭大廠經營權一夕變天　這件事讓「鐵三角」家族內鬨

台灣第一家！國鼎生技新冠肺炎新藥　通過美國FDA核准二期臨床試驗

「強勢美元」快崩盤了？　

網通設備領導商啟碁二度回台投資　豪砸55億加碼南科建新廠

憂勞保破產　退休族如何存養老股

即／美股激漲800點　5月零售太狂

台灣除名口蹄疫區　謝金河點出關鍵

東典光電明起公開申購　上櫃新股承銷價68元

疫情促成新兆元產業　謝金河：台灣生技脫胎換骨躍升的機會

汽機車貨物稅減徵　擬延長

快加入鴻海會員抽手機！慶祝新版官網上線　10:18啟動向郭台銘致敬

港幣直直落！台銀換匯價創近2年新低　換新台幣5萬多賺1250元

中天生技、合一生技開盤鎖漲停　42萬張掛單搶買

更多熱門

相關新聞

陳其邁祝福老朋友韓國瑜生日快樂　

陳其邁祝福老朋友韓國瑜生日快樂　

在前高雄市長韓國瑜生日這一天，民進黨中常會徵召行政院副院長陳其邁出戰高雄市長補選。對此，陳其邁受訪時說，他有注意到韓國瑜生日，於公我們是理念不同的競爭對手，但於私我們是朋友，「今天他生日祝他生日快樂」。

快訊／吳怡農將出任競總發言人？陳其邁回應了

快訊／吳怡農將出任競總發言人？陳其邁回應了

民進黨宣布徵召陳其邁補選高雄市長...他在這一刻哽咽了

民進黨宣布徵召陳其邁補選高雄市長...他在這一刻哽咽了

「高雄人給我們補考的機會」　蔡英文告訴陳其邁要做這幾件事

「高雄人給我們補考的機會」　蔡英文告訴陳其邁要做這幾件事

快訊／國民黨確定徵召「在地黨員」PK陳其邁　下週三高雄宣布人選

快訊／國民黨確定徵召「在地黨員」PK陳其邁　下週三高雄宣布人選

關鍵字：

陳其邁經濟部沈榮津

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

燒臘店美艷闆娘當小三「淋油炸屍」！正宮遭肢解塗醬

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

外送到汐止大樓！管理員看地址驚喊：這家都死了

峮峮死會！直擊小鬼「潛入香閨秘戀」

家家大姐掀家醜　譙紀曉君「喝醉奔母喪、不甩癌父」

身分證中1碼金典酒店Buffet享5折

「冷氣2個月沒關」電費786　網驚：非變頻

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

誆買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪性奴

即／死傷增加　印度：20官兵喪命

更多

最夯影音

更多
一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好
狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面