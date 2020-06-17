金融科技發展路徑圖8月出爐　金管會朝4大重點業務邁進！

▲金管會今天召開金融科技業者座談會，邀請4大金融科技協會、金融創新園區的駐會廠商，以及6位專家學者。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會主委黃天牧今（17）日與科技業者進行面對面座談會，會中提出「金融科技發展路徑圖」擬定方向，將有4大重點，包括建立金融創新的差異化管理機制、推動電支電票管理法制整合、推動開放銀行第二、三階段作業、導入監理科技即時監控等，相關規劃預計今年8月出爐。

金管會綜規處處長林志吉針對「金融科技發展現況與推動情形」報告指出，為完善金融科技監理體系，國際上普遍制定8大監理原則，包括功能性方法、比例性原則、科技中立性、營造公平競爭環境、強化資安及資料保護、監理機關之間協調合作、加強國際間監理合作、友善創新機制（沙盒、試辦）。

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林志吉表示，金融科技推動策略以5大面向建構友善創新的監理環境，首先是法規面，建構友善金融科技發展與創新的環境；其次為人才面，推動員工轉型及系統性培育人才；第三是資金面，多元投融籌資政策；第四基礎建設面，完善金融科技發展基礎環境；第五，國際合作面，推動金融科技創新交流合作。

「金融科技發展路徑圖」未來發展將從共通性問題尋求解決方案、強化園區功能及提供業者發展的誘因3大方向擬定，林志吉說，未來重點業務將放在4大面向，包括建立金融創新的差異化管理機制、推動電支電票管理法制整合、推動開放銀行第二、三階段作業、導入監理科技即時監控。

此外，林志吉也提及，金融資安行動方案預計8月出爐，將以4年為期分階段推動，並因應國內外資安情勢滾動式檢討，並以4大策略奠定資安基礎，完善網路資安防護機制。所謂的4大策略是指強化資安監理、深化資安治理、精實金融韌性、發揮資安聯防。

另據金管會統計，金融科技創新實驗機制申請案已核准7件、駁回2件、業者自行撤回2件、2件申請案尚在審查中；至於業務試辦機制，核准7件銀行業務試辦、5件保險業務試辦，另有2家申請證期業務試辦。