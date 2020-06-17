影／拒當「下流老人」！財經專家祭退休理財規劃策略

記者王曉敏／綜合報導

台灣勞退新制2020年7月上路滿15年，即將出現首批「純新制年資」勞工，不過退休金究竟要怎麼領才能最划算？年輕人又該如何開始規劃自己的退休金呢？今（17）日的《雲端最有錢》邀請理財達人向觀眾提供最有利的局勢分析與最實際的投資策略。

對於外界擔憂勞保破產一事，專家普遍同意政府將進行調整，不會讓勞保輕易破產。ETF專業投資人黃柏仁指出，「就像之前軍公教退撫制度的調整一樣，我們的勞保一定會調整，只是什麼時間調整而已，絕對不會讓它破產了才調整。」複利達人「怪老子」蕭世斌也同意此觀點，但他也指出，若如果政府什麼事都不做，肯定破產，「奉勸政府，早處理，這件事就更早容易平息。」

勞保與勞退究竟該選擇月領還是一次提領已成為勞工最關心的問題之一。蕭世斌建議，勞保一定要選擇月領，「如果你一次領，自己去投資，並保證報酬率達12%，你才能夠賺到按月提領的金額。」勞工若按月領年金，約8年領到的總額即可超過一次領金額。至於勞退的部分，蕭世斌則建議勞工一次提領更划算。

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此外，對於提前或延後領勞保年金的問題，專家意見則略有分歧。目前勞保條例規定，未達老年年金請領年齡者，可請領減給老年年金，每提前1年按給付金額減給4％，最多提前5年減給20%；反過來說，若符合年金給付請領年齡而延後請領者，就可請領展延老年年金，每延後1年按給付金額增給4%，最多增給20%。

黃柏仁表示，若能在退休後「活超過30年」，延後領勞保年金將可領得更多。不過蕭世斌則以圖示舉例，提早領就好像賽跑提早開跑但跑得比較慢，60歲開始提領者，領的金額要到他85歲才會被65歲開始領的人超過，「如果確定自己一定能活過85歲，就可以晚點領，如果不確定，就早領早享受。」

▼60歲開始提領者，領的金額要到他85歲才會被65歲開始領的人超過。（圖／截自雲端最有錢）

談到勞退是否自提，黃柏仁指出勞退自提最大的優勢在免稅，勞工的所得稅率愈高則愈有利。他以薪資7.5萬舉例，所得稅率12%，勞退自提6%，一年共5.4萬元，實際投入只有4萬7,520元，意味著要繳的稅將減少6,480元免稅。

對於存退休金的話題，各理財專家也有不同想法。黃柏仁提出「505」投資法，將自己的錢五五分，第一個50%買入有國民ETF之稱的「元大台灣50」（0050），另一個50%就放定存，「目標就是這50%的0050，10年內成長100%。」在規劃退休後的生活費時，黃柏仁提醒民眾一定要記帳，「記個20年，你一定知道自己一年要花多少錢。」

籌碼達人陳威良則建議投資股票來存退休金。他指出，如果2、30歲就提前做退休規劃，可承受的風險即相對較大。陳威良提出所謂的「生命投資法」，以100減掉自己的年齡，就是適合放在高風險投資的比重，舉例來說，60歲的人，即有40%投資適合放在高風險的基金或股票。

陳威良表示，光台股就有1700檔股票，絕對有適合自己的選股方向。他提出的養老股原則有3點：殖利率介於4%至8%之間、成長股注重本益比、景氣循環股注意股價淨值比。最後他也強調，一定要有數字管理的觀念，這樣才能清楚知道，要完成退休理財目標究竟要存到多少本金，「唯有記帳才能夠精準掌握。」

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