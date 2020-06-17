勞動部協助3K產業改善工作環境　共輔導3500家、補貼1.5億元

▲勞動部部長許銘春（中）訪視3K企業，勞動部職安署署長鄒子廉（左）、薛長興公司董事長薛敏誠（右）。（圖／記者湯興漢攝）

記者余弦妙／宜蘭報導

勞動部部長許銘春今（17）日到薛長興工業股份有限公司，瞭解3K產業接受勞動部輔導改善工作環境成果，並關心現場作業勞工安全與健康；勞動部指出，該公司共投入1500萬元改善環境，這其中勞動部補貼212萬元，未來的橡膠業也將成為重點改善產業。

許銘春表示，勞動部一直都致力於改善3K產業的環境改善，主要是3K產業在職災發生率上還說相當高，因此更應該要協助3K產業改善作業現場環境，並且還能扭轉年輕人的印象，讓年輕人可以更願意加入。

請繼續往下閱讀...

另外，許銘春提到，薛長興公司早年曾經歷過工廠大火意外後，持續投入研發資源與改善製程及工作環境，吸引在地青年留鄉就業，再加上該公司在防疫期間，亦貢獻其設計及製造專業，成為防護衣國家隊成員之一。

▼勞動部部長許銘春（中）訪視3K企業，勞動部職安署署長鄒子廉（左）、薛長興公司董事長薛敏誠（右）。（圖／記者湯興漢攝）

許銘春說，今天訪視的該公司的印染整理廠及橡膠製品廠，是勞動部近年重點輔導產業別，尤其印染廠已接受勞動部輔導及補助，設置符合安全衛生標準的製程設備，改善廠區的溼熱工作環境。今年產業訂單雖然受到疫情的影響，但該公司仍規劃要藉此機會投資改善工安，持續提升其橡膠製品廠的工作環境。

勞動部指出，積極宣導輔導及補助3K產業業者改善工作環境，透過產業投資、資源整合及學者專家技術支援等產、官、學界通力合作，凝聚產業共識，發揮勞資互助互利的精神，迄今已參與計畫之事業單位達3,500家，其中更深入輔導214家、補助162家，補助改善1億5千萬元，促進廠商總投資金額達約24.9億元，並吸引本國勞工1,787人投入就業。



►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身