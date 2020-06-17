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友達股東會通過達擎分割案　彭双浪：回台投資已建置2條智慧化產線

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▲▼友達股東會通過達擎分割案　彭双浪：回台投資已建置2條智慧化產線。（圖／友達提供）

▲友達股東會由董事長彭双浪主持。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導

面板廠友達（2409）今（17）日召開股東常會，會中通過108年度財報、私募、股利分派，以及子公司達擎分割案，董事長彭双浪表示，美中貿易戰持續約2年，去年友達申請407億元台商回台投資案，規劃在3年間擴建高階、模組產能，導入智慧化產線，至6月已有兩條產線建置完成。

友達今日股東會由彭双浪主持，會中順利通過所有議案，其中因應 5G、AIoT 時代掌握場域經濟商機，友達計畫將通用和公共訊息顯示器分割成立子公司達擎也順利通過，後續將由達擎以每股新台幣10元發行普通股36,855,500股予友達作為對價，並暫定預定2021年1月1日為分割基準日。

請繼續往下閱讀...

對於股東關心的議題，彭双浪表示，中美貿易戰對整個產業都產生影響，因此友達在台灣建立高階商用及車用面板產線，可立即提供「台灣製造」面板模組，支持國際品牌客戶進行全球市場銷售，而且除了中美貿易的摩擦，還有更多區域性經濟的發展正在成形，友達會密切觀察與調整因應。

彭双浪指出，目前友達在大陸有少部分的前段製程，多數是模組產線，未來友達會在前段、後段產能做一些平衡，如銷售到大陸市場，將維持在大陸生產，但是銷售到大陸以外的歐美市場，則會在台灣或其他國家搭配客戶進行。

▲▼友達股東會通過達擎分割案　彭双浪：回台投資已建置2條智慧化產線。（圖／友達提供）

▲友達股東會通過達擎分割案。（圖／友達提供）

彭双浪說明，這次新冠疫情對供應鏈造成很大的影響，第1季業績受到很大的衝擊，但經過大家的努力，第2季生產已恢復正常，像是這次疫情使全球車廠受到衝擊，車用面板需求降溫，但也看到其他需求興起，像是宅經濟及醫療需求提升很多，而友達也做了產能的調整，滿足新增的需求。

彭双浪補充，這波疫情期間，友達做了很多很好的控制，讓公司、人員、財產沒有受到太多影響，並在過程中學到很多，以及建置標準SOP，讓友達未來在處理或因應這類的問題時，可有更多的依據，並把防疫經驗與作法分享給供應商。

彭双浪強調，疫情之後對生活將有大的改變，友達也正評估在哪些機會點可以切入，例如醫療器材的使用在過去幾個季度成長非常多，像是呼吸器、檢測設備等，所以希望把危機轉為商機，把握機會，耕耘具潛力市場，同時更會加速進行價值轉型與場域經濟。

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