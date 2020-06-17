CIA史上最大「機密資料遭竊案」原因曝光　報告：安全措施嚴重鬆懈

▲美國中央情報局（CIA）於2016年發生史上最大資料失竊案，最新內部報告於16日被公開。（圖／路透社）



記者吳美依／編譯

美國中央情報局（CIA）於2016年發生史上最大資料失竊案，一名探員將機密資訊洩漏給維基解密（WikiLeaks）並公開，導致CIA網路情報部門（CCI）的網路武器與駭客工具曝光。根據16日發布的內部調查報告，這起事件肇因於網路情報部門長年優先考量創造力與合作，犧牲安全作為代價，最後導致日常安全措施「嚴重鬆懈」。

綜合CNN、《華盛頓郵報》報導，CIA一名探員外洩網路情報部門的資訊，遭殃資料估計高達34兆位元組（TB），相當於2.2億頁文件，導致部門秘密研發的駭客工具、網路武器曝光。維基解密2017年公布時宣稱，這是CIA被稱為「7號金庫」的最大一批文件，解密CIA如何透過惡意軟體、手機、電腦與電視等設備鎖定個人，進行駭客攻擊，監視全球各地民眾。

▲CIA內部調查發現，網路情報部門為了考量打造網路武器，將創造力與合作視為優先事項，卻忽略了安全措施。（示意圖／pakutaso）

此事爆發以後，CIA維基解密工作小組展開內部調查，2017年10月向局長提交報告指出，網路情報部門為了滿足日益成長且關鍵的任務需求，經常將創造力與合作視為優先事項，卻「以犧牲自己的系統安全為代價，優先打造網路武器，日常安全措施變得嚴重鬆懈。」

報告指出，網路情報部門的系統對於能夠接觸機密資訊的使用者，缺乏適當控管與安全措施，「專注於打造網路武器，卻忽略如果這些工具被暴露，也要準備緩解方案。」文中也提到，CIA「未能認知警告訊號，也沒有對此採取一致的行動，以至於接觸到CIA機密資訊的人，對於國家安全構成令人不可接受的風險」。

▲俄勒岡州參議員魏登表示，他希望能夠藉此事件，糾正美國情報界長期存在的網路安全鬆懈。（圖／路透社）

俄勒岡州民主黨籍參議員魏登（Ron Wyden）於16日在參院情報委員會上公布上述報告。他一開始從司法部取得不完整版本，之後致信國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe），要求對方在7月17日前提供與「情報界普遍存在的網路安全問題」相關之解答。

魏登認為，情報界中似乎不只有某一個部門出現網路安全鬆懈的問題，應該把這一次事件視為警惕，糾正長期存在的不平衡與失誤，但「報告提交3年以後，情報界依然落後，未能採用聯邦政府其他部門廣泛使用的基本網路安全技術」。

CIA目前拒絕對於特定報告發表評論，發言人巴雷特（Timothy Barrett）僅說，「CIA致力於整合一流的技術，維持領先地位，防衛不斷演進的威脅」。

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