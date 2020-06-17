座位安排有特別用意！　黃天牧展現「尊重、平等、透明」態度

▲金管會主委黃天牧今天召開首場金融科技業者座談會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會主委黃天牧今（17）日在金融科技業者座談會上表示，今天對場地安排有特別的用意，採取「圓桌」方式，與業者面對面討論、傾聽聲音，同時更不位在高台上，顯示金管會對科技業是「尊重、平等、透明」的。

金管會今天召開金融科技業者座談會，邀請台灣金融科技協會、中華金融科技產業促進會、台灣區塊鏈大聯盟、金融總會、金融創新園區的駐會廠商，以及6位專家學者。

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黃天牧開場時指出，今天邀請金融科技業者與會討論，特別採取「圓桌」方式，也就是特別離開會議室的「高台」，將位置移到一般的場地上，代表與科技業者平起平坐，同時也開放媒體全程參與，顯示「我們是平等、對等、透明的」。

黃天牧表示，在上任之初，就提出對金融科技的期許，透過這次面對面討論，協助訂定「金融科技發展路徑圖」。由此可見，金管會對金融科技的重視。

黃天牧也說，金融科技不只是銀行、證券、保險，或是資安等問題，因此要求銀行局、保險局、證期局、檢查局主管都要參與，這是一個學習的機會。

面對金融科技時代，黃天牧認為，主管機關要虛懷若谷，科技、金融業之間有介面可以了解，同仁應以傾聽為原則，讓大家對台灣金融科技的夢想與企圖心，是否在可兼顧金融監理與科技發展創新上有所調整。