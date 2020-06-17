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沃旭攜手彰師大打造智慧微電網　亞太區首座百萬瓦級儲能示範系統落成

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▲▼沃旭攜手彰師大打造智慧微電網　亞太區首座百萬瓦級儲能示範系統落成。（圖／沃旭能源提供）

▲沃旭亞太區首座百萬瓦級儲能示範系統落成啟用。（圖／沃旭能源提供）

記者姚惠茹／台北報導　

沃旭能源今（17）日宣布，亞太區首座百萬瓦級儲能示範系統落成啟用，並成功整合國立彰化師範大學、彰化縣政府以及台達電子等產官學界資源，未來將運用於建立多項提升電網效率與穩定性的學術研究，為台灣建構綠能生態系統做出重要貢獻。
 
沃旭能源亞太區總裁柏森文（Matthias Bausenwein）表示，沃旭能源的願景是創造一個完全以綠能運作的世界，運用近30年全球離岸風電專業與最佳實務經驗，透過引進這座儲能示範系統，全力為台灣推動在地離岸風電產業價值鏈發展，以及建構完整的再生能源生態系努力。

▲▼沃旭攜手彰師大打造智慧微電網　亞太區首座百萬瓦級儲能示範系統落成。（圖／沃旭能源提供）

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▲沃旭能源亞太區總裁柏森文。（圖／沃旭能源提供）
 
柏森文指出，全球發電方式正在持續轉變，來自低碳排發電模式，例如透過離岸風電所產出的乾淨能源，而發展儲能系統將有助於強化電網運作效率，加速再生能源電力供需整合，有助於實現台灣2025年再生能源發電佔比達20%的目標。
 
沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭能源從2017年第4季起投入籌備這項儲能示範計畫，與國立彰化師範大學密切合作落實建置儲能系統，連同沃旭2018年起贊助成立的儲能研究中心，能夠為參與這項專案的台灣學術及產業機構提供最佳資源，以協助在地產業掌握未來新興儲能商機。

▲▼沃旭攜手彰師大打造智慧微電網　亞太區首座百萬瓦級儲能示範系統落成。（圖／沃旭能源提供）

▲沃旭亞太區首座百萬瓦級儲能示範系統落成。（圖／沃旭能源提供）
 
國立彰化師範大學校長郭艶光表示，彰師大將在寶山校區實際建構物聯網(IoT)智慧電網示範校園，運用儲能系統調節優化校園電力使用，並在各大樓設置監測裝備收集電力數據，透過數據研究發展能源使用預測模型，優化能源效率，打造彰師大成為綠能研究重鎮。
 
台達電子能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中表示，台達電子和沃旭能源合作參與本次專案，協助彰師大工學院規劃並建造能朝向微電網發展的百萬瓦級的儲能系統，透過在地系統整合與維運，提供學界進行電網研究。 

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