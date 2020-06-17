14歲小妹揪友割喉老媽　「多層塑膠包裹屍」棄公園水池…打開驗屍竟溢出貓砂

▲柯瑞薩協助14歲少女殺害母親。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

美國紐澤西州日前發生一起不孝女揪友人一起殺死母親的家庭悲劇，該名少女年僅14歲，在家中將母親割喉之後，用塑膠袋包裹母親的遺體，並且加了貓砂、混凝土在裡面，試圖將遺體丟入河中使其沉沒，未料仍遭到警方逮捕，目前正在釐清兩人兇殘的犯案動機。

根據英國《太陽報》報導，51歲的羅莎科（Divna Rosasco）日前被丈夫通報失蹤，警方調查後發現，她的遺體在附近的Overpeck公園被找到，且當時屍體遭到多層塑膠袋綑綁，打開之後內裝約有2公斤左右的貓砂與混凝土，兇手明顯想要讓她的遺體沉入水中不被發現。

經過抽絲剝繭後發現，羅莎科的14歲女兒涉有極大嫌疑，另外則有一名19歲的男性友人柯瑞薩（Nicolas Coirazza）為共犯。兩人犯案過程中，疑似將羅莎科割喉之後，開車載到公園的池塘內直接棄屍，且擔心怕屍體浮起會被發現，竟在包裹屍體中加了貓砂讓重量增加。

警方表示，目前尚未釐清羅莎科女兒的犯案動機，也不了解柯瑞薩與少女之間的關係，但柯瑞薩已經面臨謀殺指控，而羅莎科女兒則是先被指控褻瀆人類遺體、竄改證據、妨礙逮捕等罪名。

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