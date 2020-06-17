金與正砲火強！狂批文在寅「無恥狡辯」　端兩韓協議逼：親美早已踩線！

▲金與正。（圖／路透社）

文／中央社

北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正痛批，文在寅在615南北（兩韓）共同宣言20週年紀念活動發言是「厚顏無恥的狡辯」，並批評南韓過去2年間只以韓美同盟為重。

韓聯社報導，金與正今天以「這些厚顏無恥的花言巧語真令人噁心」為題發表談話，提及文在寅15日在青瓦台會議及615宣言20週年活動影片中的發言，她痛批文在寅的發言「充滿自圓其說、迴避責任及根深柢固的事大主義」。事大主義源於朝鮮半島古代新羅、高麗、朝鮮王朝的外交政策，當時朝鮮半島長期視中國為宗主國，伏低做小，金與正以此批評南韓親美的作法。

金與正重申，兩韓之間的糾紛源於脫北者散布反北韓傳單的行為，以及南韓政府的「默許」，並指責文在寅演說並未對此「謝罪、反省，並保證會預防這種事再次發生」，而是「混雜辯解及計謀的花言巧語」。她還說，在信任感已經爛到底，嫌惡感也到了極點的狀況下，「這樣還以為用幾句油腔滑調的話語就能發展北南（兩韓）關係嗎？」

金與正認為，文在寅將兩韓關係緊張的原因轉嫁外界，跟過去以來對朝鮮半島問題應由南北韓掌握方向盤的主張背道而馳，並批評他的發言是「無恥又厚臉皮的狡辯」。

此外，金與正藉此發洩這段時間以來對文在寅政府的北韓政策所累積的不滿。她指出，兩韓協議「一步」都沒能履行，是因為南韓自己投入了親美的圈套，不僅未履行板門店宣言及平壤共同宣言，反而屈服於美國，北韓不會再指望南韓。金與正舉例，為處理南北關係與對北韓制裁等問題的韓美工作小組開始運作、韓美聯合軍事訓練都「粗魯地違反南北協議」。

最後，金與正表示，「反正現在南韓當局跟我們什麼也沒做成，南韓當局能做的只有後悔跟嘆息」。負責對南韓事務的北韓勞動黨統一戰線部長張金鐵（譯音）今天也另發表談話，對兩韓聯絡辦公室17日炸毀後南韓安保會議的發言表示，「南北之間至今有過的那些事都當做一場夢」，「今後不會再與南韓當局有任何交流與合作」。

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