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馬光取得大陸互聯網結合醫保資格　預計第3季正式上線

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▲亞洲跨國連鎖保健集團新加坡馬光。（圖／馬光提供）

▲亞洲跨國連鎖保健集團馬光。（圖／馬光提供）

記者姚惠茹／台北報導

馬光（4139）宣布正式取得中國大陸互聯網結合醫保資格，並自即日起生效，天津馬光成為今年度天津第一批取得互聯網執照並結合醫保的醫療機構，以及中國大陸前2％同時具備互聯網醫療結合醫保資格的醫療單位。

馬光表示，天津馬光預計第3季完成與政府醫保系統對接作業，並開始為天津市1500萬人口提供互聯網結合政府醫保（類似台灣全民健保）線上掛號、雲端問診、醫保結算，以及送藥到家等一站式的雲端醫療服務。

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馬光指出，公司原訂今年第3季底取得天津市政府核發的「互聯網+醫保」資格，這次提前取得互聯網醫保執照，除由於天津政府因應新冠肺炎疫情不確定性加速互聯網醫保資格審批外，主要在於天津馬光是中國大陸目前少數擁有互聯網醫療平台與線下實體診所通路的民營醫療機構。

馬光進一步指出，公司目前正積極進行天津馬光與政府醫保系統對接作業，第一步將著眼於「互聯網+醫保」慢病管理業務，提升公司慢病管理病患總人數及規模，服務區域將可望從天津馬光目前13個實體診所處的7個行政區，擴大至天津市全部行政區，並將致力於在專家預估可能爆發的二次新冠肺炎疫情發生前，完成「互聯網+醫保」慢病管理系統建置，因應疫情發生時的醫療服務短缺狀況。

根據最新國際糖尿病聯盟公佈的資料，中國大陸是目前全球糖尿病患者最多的國家，依據統計，天津市潛在的糖尿病患者約有123萬人，以目前天津馬光糖尿病慢病管理人數不到1%來看，滲透率的成長空間仍相當可觀，加上天津馬光去年第4季取得中風後慢病管理資格，以及家醫科可提供國外一線藥物等優勢，將有助於天津馬光進一步拓展「互聯網+醫保」業務範圍。

馬光說明，中國大陸近年隨著人口結構老化、醫療資源分布不均、互聯網生態系統日趨完善、居民健康管理意識增強等因素，互聯網醫療產業快速發展，而今年以來新冠肺炎疫情迅速擴散，更使得中國互聯網醫療產業迎來真正的爆發元年。

根據國際專業研究機構Frost & Sullivan估計，中國雲端醫療產業2018年市場規模為人民幣210億元，今年將倍增至人民幣502億，預估2026年將可望進一步成長至人民幣1980億元，年複合成長率高達33.5％。

目前已可見中國互聯網醫療平台如「平安好醫生」，今年自疫情爆發以來，新用戶註冊量較先前增長10倍，「京東健康」線上問診在疫情高峰期，更創下1小時內上萬人次進行線上問診的情形，顯見中國互聯網醫療產業正式進入爆發式成長階段。

馬光分享，隨著中國政府鼓勵互聯網醫療服務發展，線上問診可望成為中國大陸常規醫療的有效補充管道，未來輕症及慢病患者可透過雲端醫療服務平台，完成線上看診至送藥到府等流程，而實體門診將針對重症及需要醫師現場檢驗的病患提供服務。

此外，馬光在台灣、新加坡及天津擁有超過500位的中西醫專業醫療團隊，預估隨互聯網線上問診平台開通後，將可依據病患需求，提供跨區跨國的線上問診服務，未來馬光計畫與台灣醫療單位合作，共同進行兩岸三地的線上問診及醫療資源共享等服務。

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