　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

小英總統揪團「走出去、買起來！」　九份商圈加碼三倍券方案出爐

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌訪九份。（圖／總統府記者聯誼會提供）

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌訪九份。（圖／總統府記者聯誼會提供）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券七月上路，蔡英文總統16日帶領內閣首長出訪九份商圈，經濟部今（17）日透過臉書搶先公佈九份商圈的好康方案，憑券消費200元，不僅能去商圈聯合辦公室扭蛋一次，而且還能得到特色小禮品及消費折扣券，揪全民「走出去、買起來！」

為振興與活絡國內經濟，行政院宣佈振興三倍券自7月1日起開放申請，採行紙本、電子支付、電子票證、信用卡等多元管道，並從7月15日開放累計、索取使用；其中，實體紙本的面額則分為500元券4張與200元券5張。

請繼續往下閱讀...

▲九份商圈推出振興三倍券加碼優惠，憑券消費200元，不僅能去商圈聯合辦公室扭蛋一次，而且還能得到特色小禮品及消費折扣券。（圖／經濟部提供）

▲九份商圈推出振興三倍券加碼優惠，憑券消費200元，不僅能去商圈聯合辦公室扭蛋一次，而且還能得到特色小禮品及消費折扣券。（圖／經濟部提供）

蔡英文總統16日率領行政院長蘇貞昌、經濟部長沈榮津、交通部長林佳龍、內政部長徐國勇一起出方九份商圈，在國內疫情穩定之後，要來帶頭消費遊台灣，吃美食、買名產、賞風景，帶動地方發展、刺激內需經濟。

經濟部表示，未來三倍券上路後，在九份商圈內憑券消費老街上必吃的草仔粿、紅槽肉圓、芋圓等，也都有優惠， 有的買五送一、有的買十送一，有的滿額打折，就是要鼓勵大家多吃多買，刺激經濟。

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身

ET快訊
天珠商被狂砍32刀慘死！2男搶走價值千萬天珠埋屍遭判死刑
南韓統一部長請辭！「兩韓關係惡化」下台負責
正妹只穿比基尼開貨車…3影片掉出巨胸形狀！拉近看是《國光》女
快訊／民進黨宣布徵召陳其邁：力挺高雄、大步邁進
清大博士生劈2女...隔年出車禍！說話無法超過10字　正宮照
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

卜蜂、大成看好豬肉外銷　先攻香港、新加坡及日本市場

統一超通過配發9元現金股利　董座羅智先：打造依賴型服務平台

網通設備領導商啟碁二度回台投資　豪砸55億加碼南科建新廠

輪胎龍頭大廠經營權一夕變天　這件事讓「鐵三角」家族內鬨

輪胎龍頭大廠經營權一夕變天　這件事讓「鐵三角」家族內鬨

正新輪胎驚傳經營權變天　姐夫陳榮華回鍋拿下董事長大位

台自行車產業鏈稱霸全球！德商博世亞太區總部正式落腳台中

經濟部攜手日電商龍頭　台灣商品外銷「上架費狂省90%！」

包機、包船、包火車！鳳凰旅遊：下半年衝刺國旅市場商機

醫療、電子物流需求暢旺　台驊：下半年空運運價將高於去年同期

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

吳映潔《玩很大》失控制裁NPC　玩遊戲輸...她一句話打臉黃鴻升XD

在翡翠谷水簾瀑布拍出超仙美照　花蓮新景點蒐羅！日本神社也有

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

北京市5天106人確診新冠肺炎！　逐戶「敲門行動」...進入緊急狀態

獨／「在不瘋狂」游否希認愛「網紅團員」　想「先有後婚」5年內成家：我過氣了！

座位安排有特別用意！　黃天牧展現「尊重、平等、透明」態度

人民幣換匯牌價再創新低　換新台幣5萬多賺1740元！

沃旭攜手彰師大打造智慧微電網　亞太區首座百萬瓦級儲能示範系統落成

嘉裕董事改選　嚴陳莉蓮、陳伯鏞接任新董座

馬光取得大陸互聯網結合醫保資格　預計第3季正式上線

小英總統揪團「走出去、買起來！」　九份商圈加碼三倍券方案出爐

廣明股東會改選董監！林百里、梁次震退出董事會　廣明：與惠普案無關

5G開台吃到飽資費到底會開多少？亞太呂芳銘：一定比三雄低

台股十日線失而復得！小漲22點　指數收11534點

夏日炎炎、好友相聚　台酒推有汽泡白酒味的台啤特釀

被爆「勸隊友罷賽自組聯盟」厄文退群組　籃網小將斥：假新聞

座位安排有特別用意！　黃天牧展現「尊重、平等、透明」態度

搶2.6億彩虹經濟　北市將開放外國同志領紀念證書

15年第一次！　歐漢聲認做不出效果...就是怕乃哥生氣

別忘記這周六要補班！　國5北向高乘載管制6/21暫停實施

隨時都餓翻！　吃貨貓「180度轉頭挖飼料」...媽頭超痛：牠沒飽過

黃鸚鵡「小視窗私聊」3缺1！　藍鳥哀怨縮角落笑翻網：被霸凌啦

中職／桃猿「最強進場禮」　三連霸金戒指限量贈送

「國瑜人員」還在市府群組？　鄭照新嗆基進黨「腦子有洞」：帳號隨公務機繳回

3寶爸結紮！「回診數據」震驚醫生：千分之一機率...男網友全捏一把冷汗

請廚佛吃鮑魚！米其林三星 - 阿一鮑魚端陽鮑粽饗宴開箱 | 東森嚴選孫沛 feat. FRED吃上癮

財經熱門新聞

即／大樂透頭彩1.06億　大里一注獨得！

輪胎龍頭大廠經營權一夕變天　這件事讓「鐵三角」家族內鬨

台灣第一家！國鼎生技新冠肺炎新藥　通過美國FDA核准二期臨床試驗

「強勢美元」快崩盤了？　

網通設備領導商啟碁二度回台投資　豪砸55億加碼南科建新廠

即／美股激漲800點　5月零售太狂

台灣除名口蹄疫區　謝金河點出關鍵

憂勞保破產　退休族如何存養老股

東典光電明起公開申購　上櫃新股承銷價68元

疫情促成新兆元產業　謝金河：台灣生技脫胎換骨躍升的機會

汽機車貨物稅減徵　擬延長

快加入鴻海會員抽手機！慶祝新版官網上線　10:18啟動向郭台銘致敬

港幣直直落！台銀換匯價創近2年新低　換新台幣5萬多賺1250元

正新輪胎驚傳經營權變天　姐夫陳榮華回鍋拿下董事長大位

更多熱門

相關新聞

LIVE／蔡英文正式徵召陳其邁出征　民進黨準備開打高雄補選

LIVE／蔡英文正式徵召陳其邁出征　民進黨準備開打高雄補選

高雄市長補選8月15日將舉行投票，行政院副院長陳其邁17日接受民進黨徵召，將代表綠營投入補選戰。《ETtoday新聞雲》將全程直播。

民進黨：蕭美琴任駐美代表展現政府重視台美關係

民進黨：蕭美琴任駐美代表展現政府重視台美關係

鄭麗文：蘇貞昌身邊容不下光環比他高的陳時中

鄭麗文：蘇貞昌身邊容不下光環比他高的陳時中

林佳龍遊九份　總統美食清單曝

林佳龍遊九份　總統美食清單曝

蔡英文峰會演講　丹麥大報全版報導

蔡英文峰會演講　丹麥大報全版報導

關鍵字：

振興三倍券蔡英文蘇貞昌經濟部沈榮津

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

燒臘店美艷闆娘當小三「淋油炸屍」！正宮遭肢解塗醬

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

家家大姐掀家醜　譙紀曉君「喝醉奔母喪、不甩癌父」

峮峮死會！直擊小鬼「潛入香閨秘戀」

外送到汐止大樓！管理員看地址驚喊：這家都死了

「冷氣2個月沒關」電費786　網驚：非變頻

身分證中1碼金典酒店Buffet享5折

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

即／死傷增加　印度：20官兵喪命

「據聞離開北京班機班班客滿！」醫憂：第二波病毒來了

更多

最夯影音

更多
一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好
狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

狠話秒兌現！北韓轟掉兩韓聯辦　金與正展現領導力上位只差一步

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

勇兔開深V挑逗楊銘威　舔唇「直接炒飯吧!」...鍾欣凌看傻

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

陳芊芊韓爍現代相遇惹！　太虎了❤️❤️她立刻衝進他懷裡

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面