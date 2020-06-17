小英總統揪團「走出去、買起來！」　九份商圈加碼三倍券方案出爐

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌訪九份。（圖／總統府記者聯誼會提供）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券七月上路，蔡英文總統16日帶領內閣首長出訪九份商圈，經濟部今（17）日透過臉書搶先公佈九份商圈的好康方案，憑券消費200元，不僅能去商圈聯合辦公室扭蛋一次，而且還能得到特色小禮品及消費折扣券，揪全民「走出去、買起來！」

為振興與活絡國內經濟，行政院宣佈振興三倍券自7月1日起開放申請，採行紙本、電子支付、電子票證、信用卡等多元管道，並從7月15日開放累計、索取使用；其中，實體紙本的面額則分為500元券4張與200元券5張。

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▲九份商圈推出振興三倍券加碼優惠，憑券消費200元，不僅能去商圈聯合辦公室扭蛋一次，而且還能得到特色小禮品及消費折扣券。（圖／經濟部提供）

蔡英文總統16日率領行政院長蘇貞昌、經濟部長沈榮津、交通部長林佳龍、內政部長徐國勇一起出方九份商圈，在國內疫情穩定之後，要來帶頭消費遊台灣，吃美食、買名產、賞風景，帶動地方發展、刺激內需經濟。

經濟部表示，未來三倍券上路後，在九份商圈內憑券消費老街上必吃的草仔粿、紅槽肉圓、芋圓等，也都有優惠， 有的買五送一、有的買十送一，有的滿額打折，就是要鼓勵大家多吃多買，刺激經濟。

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