加州迪士尼7月重新開放　規定入園必須「全程戴口罩」

▲加州迪士尼樂園。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者任珈萱／綜合報導

美國加州迪士尼（Disney California Adventure）因應疫情於3月暫停營業，不過園方於近日公佈，最快將於7月17日開放樂園及冒險樂園，飯店則是7月23日開放渡假設施。不過，遊客入園前仍需量體溫，且配戴口罩，限制入園人數。

綜合外媒報導，加州迪士尼樂園於10日宣佈，迪士尼樂園和加州冒險樂園將在7月17日重新開放，計畫在65週年之際，歡迎遊客回到「地球上最幸福的地方」。不過，這也讓民眾開始擔心，加州會不會面臨疫情的第2波感染。

迪士尼產品體驗公司董事長喬什·達馬羅（Josh D'Amaro）表示，「重新開放世界各地的所有迪士尼樂園，以及體在驗方面都邁出了令人振奮的一步；作為首批關閉運營主題公園和最後一個重新開放的主題公園，一直在認真考慮演員、遊客及當地社區的健康安全；我們期待著讓演員們重返工作崗位，並以貴賓的身份歡迎他們回來。」

▼不過，迪士尼的遊行和夜間觀光活動，因為群聚問題，就沒有那麼快開放了。

該公司也透露，分階段重新開放迪士尼樂園度假村的方法，首先是從7月9日開放迪士尼市區的購物中心和餐飲大樓開始，然後是7月17日開放迪士尼樂園、迪士尼加州冒險樂園以及園內酒店，而7月23日會開放水療中心碼頭酒店（Disney's Paradise Pier Hotel）。

迪士尼也表示，所有計劃都會等待地方政府的批准，並將採取嚴格的健康和安全預防措施，並限制園內人數；此類措施包括遊客在抵達時，進行體溫監測，並且必須全程配戴口罩，並確保遊客保持社交距離。

加州州長加文•紐瑟姆（Gavin Newsom）表示，堅持要逐步實施重新開放計劃，其中也包括主題公園重新開放。

不過還是有網友對於「迪士尼要在這時候重新開放」，存有疑慮，紛紛在推特寫下，「你們所有人都在慶祝重新開放，但是那些演員冒著別人不需要冒的風險工作」，有人則抨擊「迪士尼不負責任」。

▼迪士尼的角色見面暫時沒有開放。