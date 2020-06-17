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奶昔有「漂白水味」3警指控下毒　原來是餐廳機器清潔不完善

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我們想讓你知道…奶昔有「漂白水怪味」3警指控下毒　調查真相：餐廳機器清潔不完善

▲位於曼哈頓下城的昔客堡餐廳。（圖／達志影像）

▲位於紐約曼哈頓下城的昔客堡（Shake Shack）餐廳。（圖／達志影像）

實習記者蔡政儒／編譯

美國紐約於15日上午爆出餐廳員工疑似因仇警而在奶昔裡下毒的謠言，後來調查指出，奶昔奇怪的味道只不過是機器清潔不善的結果，然而事件引發的軒然大波顯示了美國近期以來的緊張氣氛。

15日上午，3名紐約市警在曼哈頓下城區的昔客堡餐廳購買奶昔。據當事員警所稱，奶昔喝起來有「漂白水味」，員警身體也開始出現不適。這3名員警馬上動身前往醫院，並回報這家餐廳的員工疑似因為仇警而投毒。後來經調查員調出監控畫面後指出，案情沒有那麼複雜，奶昔怪味只是餐廳員工清潔機器不完善所造成的結果。

自喬治·佛洛伊德（George Floyd）之死引發的數周抗爭活動以來，橫跨全美的國民都在審視國家的刑事正義系統及其內部的種族歧視問題。有許多抗爭活動參與者呼籲政府「停止資助警方」。這樣的呼聲在紐約市造成快速及巨大的影響，紐約市政府已擬定將警方預算大砍10億美元。紐約州的官員也開始擬定一系列的改革，包含公開長期以來維持機密的警方執法紀錄。警方上級長官也表示，正在著手解散涉入一些不法槍擊案的便衣警察團體。

這段抗爭期間，發生不少穿著鎮暴裝備的警察與投擲物品的抗議者之間的衝突。美國警察總署（The Police Department）已懲戒了不少執法不當的員警。就是在如此緊張的時期，爆出了這次的奶昔事件。 

▲美國「黑人的命也是命」抗議活動延燒至今。（圖／路透）

▲美國「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）抗爭活動延燒至今。（圖／路透）

紐約市議會公共安全部部長理查茲（Donovan Richards）譴責警察公會在只有片面資訊的情況下就做出嚴重的指控。他表示，「他們在還沒有調查完全面事情之前就擅自下結論。」警察工會代表對此還沒有做出回應，但承認這樣的動作是為了督促員警隨時保持警惕。

警察公會感謝協助調查的人員「快速的在這種災難性的狀態下做出反應」，並感謝昔客堡餐廳「在調查期間及時全力配合」。 

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