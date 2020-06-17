交給金與正主導兩韓情勢！　韓媒曝「金正恩神隱10天」背後關鍵

▲ 金正恩此前出席磷肥料工廠剪綵。（圖／北韓官媒）

記者陳宛貞／編譯

北韓連日針對空飄傳單砲轟南韓，16日炸毀兩韓共同聯絡辦事處，17日更揚言派兵進駐金剛山及開城地區。勞動黨第一副部長金與正一手掌控北韓對南韓事務，被指為朝鮮半島情勢惡化的主導者。而她的哥哥、國家領導人金正恩卻再度消失，神隱已有10天。

金正恩最近一次公開露面是在本月7日，主持勞動黨第7期第13次政治國會議，隔天透過官媒曝光，此後便無消無息。這場會議並未談及點燃北韓怒火的脫北者傳單問題，金正恩也沒有提到。

金與正此前曾於4日發表談話，將傳單問題歸咎於南韓總統文在寅，也預告關閉聯辦。但金正恩3天後在政治國會議上僅強調工業發展、提升平壤市民生活品質等民生問題。

北韓官媒此後曾刊登金正恩向已故官員送出花圈、感謝元山葛麻海岸觀光區及朝鮮革命博物館改建工程工人等消息，但未公開照片。

▲ 金正恩此次消失期間，金與正多次公開發表談話。（圖／路透社）

金正恩神隱期間，北韓在儼然成為金正恩代理人的金與正指揮之下，豪不留情地爆破兩韓聯辦，使朝鮮半島緊張高漲。但考量到北韓體制，所有決策都必須經金正恩許可，代表國家實際上仍在他的指揮下運作。

金與正13日宣布，「我已經行使委員長同志、黨和國家賦予我的權力，指示相關部署進行下一步行動」，也透過炸毀聯辦證明此言。但金正恩還是沒有露面，有分析指出，原因正是這串爭議的開端——傳單問題。

脫北者散布侮辱金正恩的傳單被視為「最嚴重的敵對行為」，但仍不到金正恩須親自出面的地步。且不論兩韓關係如何崩壞，最終仍得靠國家元首親自化解。因此也有分析認為，金正恩在此時機神隱是為北韓留條退路。

兩韓聯辦瓦解後，南韓青瓦台16日緊急召開常任委員會議，而非總統也參加的全體會議，原因可能大同小異。《韓聯社》指出，儘管南北韓關係急速惡化，兩國元首至今未親自出面，代表還有一絲化解危機的希望。

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