廣明股東會改選董監！林百里、梁次震退出董事會　廣明：與惠普案無關

▲廣達董事長林百里。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／台北報導

廣達集團旗下廣明光電（6188）17日召開股東會，各界矚目廣明反托拉斯案敗訴面臨的4.39億美元求償危機，加上現任董事長林百里、董事梁次震又退出董事之列，引起諸多遐想。不過廣明表示，林百里一向採取專業經理人管理，因此市場對退出董事等猜測與聯想都不是事實。

廣明表示，股東會中，股東出席總人數約10多位，因此過程平順，不到1小時就結束整場會議，而股東在關心訴訟案時，經解釋後也能理解。股東會上僅修訂公司章之英文名稱未通過，其他如董監事改選皆通過。

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廣明股東會進行董監事全面改選，包括4名董事、3名獨董，總共7席，持股約3成的廣達電腦依舊握有3席，林百里、梁次震退出董事後，廣達法人代表改由蔡文弘、黃健堂擔任。

至於修改章程、擬更改公司英文名則未通過，原因是廣明光電英文名為Quanta Storage，外國媒體常與廣達電腦的Quanta Computer Inc.混淆，同樣都是Quanta一字而造成誤解，擬計畫更改公司英文名字，但正值時機敏感，因此避免外界遐想。

面對市場議論董事改選，是否與訴訟案有關，廣明澄清，董事改選議案於幾個月前就準備開始，並不是最近才決定，且林百里一向採取專業經理人管理，這些市場猜測並非事實。

據悉，此次廣明股東會戒備森嚴，不開放媒體入場採訪，且股東們出場後也噤聲，不願接受採訪；而廣明管理階層也在會後隨即離去，態度相當低調。

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